A néhány évvel ezelőtt alakult „Múltidéző Nyírábrány” online csoport kezdeményezésére, valamint Nagy Lajos polgármester támogatásával szeptember 10-én délelőtt hazavárták a településről elszármazott, de szívesen visszalátogató egykori lakosokat a határ menti községbe.

Szinte nincs is a Földnek olyan kontinense, ahol ne dobbant volna valamikor nyírábrányi szív, ezért nem csoda, hogy sokan mozdultak meg, hogy ha csak egy napra is, de visszatérhessenek a gyökerekhez.

Az ország minden szegletéből érkeztek és találkoztak újra elszármazott barátok, osztálytársak, akik miután visszaidézték a rég nem látott arcok mögött rejtőző egykori ismerősöket, vég nélküli beszélgetésbe kezdtek. Adamek Gyula Svédországból jött haza, Ábrányi Emil dédunokája, Ábrányi Lívia Angliából érkezett a költő dédapa egykori falujába, Simon Endre egyenesen Ausztráliából repült Nyírábrányig, hogy láthassa, érezhesse a gyökereit, Ábrányi Margaréta pedig Dél-Afrikából üzent a világhálón keresztül szülőfalujának.

Táncra is perdültek

A vendégeket Tógyerné Fagyal Magdolna, a múltidéző rendezvény főszervezője köszöntötte, majd a helyi népdalkör műsorát követően Sási Péter görögkatolikus parókus mondott áldást. Gyertyagyújtással és egy dallal emlékeztek azokra, akik már soha nem térhetnek haza, majd Nagy Lajos polgármester számolt be a jelenlévőknek a település fejlődéséről, eredményeiről. Természetesen beszélt a Eördögh-Ábrányi-Szapáry-kastély sorsáról is, hisz valamennyi elszármazott az egykoron iskolaként funkcionáló emblematikus épületben tanult diákkorában. Ezt követően a szintén nyírábrányi származású dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke beszélgetett néhány messziről hazatért vendéggel, akik arról meséltek, mit jelentett nekik Nyírábrány, s milyen érzéssel a szívükben tértek ismét haza. Az ebéd előtt és alatt a több mint négy évtizeddel ezelőtti múltat idézte a Prétli András, Novák József, Kedves György által képviselt egykori helyi illetőségű Bermuda zenekar rövid műsora, melynek ismert és sok kedves emléket idéző dalaira rögvest táncra is perdültek a lelkes hazalátogatók. Az ebédet követően megtekintették a kastélyt, majd az elszármazottak is bekapcsolódtak a falunap programjába.

Kedves Zilahi Enikő