A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertár feladata a gyári és magisztrális gyógyszerkészítmények megrendelése, készítése, tárolása, elosztása és ellenőrzése mellett a gyógygázok, gyógytápszerek, radioaktív készítmények, vérkészítmények, szerobakteriológiai szerek, diagnosztikumok és a gyógyszeralapanyagok beszerzése. Az alaptevékenységeken túl a gyógyszertár munkatársai betegre szabott gyógyszerosztást és betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadást is végeznek már számos klinikán – közölte a hirek.unideb.hu.

A klinikai gyógyszerészi szaktevékenység szeptember elsején a Gyermekgyógyászati Klinikán is elindult. Októbertől pedig már a Sebészeti Klinikán is gyógyszerész felügyeli a gyógyszer logisztikai folyamatokat, illetve a betegek gyógyszerelését

- ismertette Szabó Zoltán, a DE Klinikai Központ elnöke.

A klinikai gyógyszerészek egyik fontos feladata a betegre szabott gyógyszerosztás biztosítása.Tevékenységük azzal kezdődik, hogy felveszik a fekvőbetegosztályra kerülő páciensek gyógyszeres anamnézisét, azaz összesítik, hogy a beteg otthonában milyen gyógyszereket szedett, milyen adagolásban.

- Az anamnézisből kiderülhet, hogy az alkalmazott gyógyszerek között van olyan, amelyet a betegnek már nem kellene szednie vagy máshogy kellene adagolni, vagy vannak olyan készítmények, amelyeket nem is szabadna együtt alkalmazni. A klinikai gyógyszerész ezt követően a lázlapon átnézi, hogy mit rendelt az orvos, és javaslatot tehet egyes készítmények helyettesítésére, az alkalmazás vagy az adagok módosítására. A szakmák közti együttműködés révén a betegek terápiája optimalizálható, csökkenthetők a gyógyszerelési hibák - emelte ki Buchholcz Gyula, a DE Klinikai Központ intézeti vezető főgyógyszerésze.

Az orvossal folytatott egyeztetést követően a klinikai gyógyszerész felügyeli a betegek gyógyszerelését az adott klinikán. Emellett részt vesz az ápolók és a betegek oktatásában, a gyógyszerek alkalmazását érintő előírások betartatásában.

A terápia áttekinthetőbbé, követhetőbbé válik, emellett biztosított a gyógyszer útjának teljes kontrollja, a terápia elrendelésétől a tényleges gyógyszerbevételig. A klinikai gyógyszerész feladata a betegágy melletti tanácsadás is. A régi és új gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban hazabocsátáskor is hasznos információkkal látja el a beteget, ezzel is hatékonyabbá téve a beteg-együttműködést (adherencia) és a gyógyszerbiztonságot.