Szeptemberben 29 diák kezdte meg a duális képzését a Vitesco Technologies déli ipari parki komplexumában. A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) Brassai Sámuel Műszaki Technikumának 11. d osztályos mechatronikai technikus tanulói elméleti és gyakorlati tudásra is szert tehetnek a legmodernebb technikai körülmények között.

– Amikor 2014-ben elkezdtük a Déli Ipari Park fejlesztését, célul tűztük ki, hogy modern, 21. századi munkalehetőségeket teremtsünk. Ha ma valaki végigsétál a Vitesco debreceni gyáregységében, láthatja, hogy a kor elvárásainak megfelelő ipartechnológiájú munkahely várja majd a Debreceni Szakképzési Centrumban végző diákokat – hangsúlyozta Barcsa Lajos kedden, a vállalat és a DSZC közötti együttműködési megállapodásról szóló sajtótájékoztatón. Debrecen alpolgármestere elmondta: a városba érkező cégeknek minden esetben javasolják, hogy a helyi képzési intézményekkel szoros kapcsolatot építsenek ki, mellyel stabil, folyamatos munkaerő-utánpótlást biztosíthatnak maguknak.

Megalapozhatják a jövőjüket

– A háttérben folyamatos a szakképzési centrum infrastrukturális fejlesztése, de emellett a tudás fejlődése is kiemelt jelentőségű. A DSZC és a Vitesco között 2019 óta már egy komoly együttműködés van, mostantól pedig 29 brassais diák vesz részt duális képzésben. Előremutató ez a közös munka, hiszen egy világszinten is jegyzett cégnél alapozhatják meg jövőjüket a fiatalok, s ezáltal folyamatosan biztosíthatja minőségi munkaerejének pótlását – húzta alá a városvezető, hozzátéve:

a mechatronikai technikus tanoncok három napot az iskolában, két napot pedig a gyáregységben töltenek majd egy héten.

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója elmondta: 2019-ben kezdődött a szakképzés azon átalakítása, melynek célja, hogy az addigi képzéseiket még közelebb tudják vinni az ipari technológiákhoz, és a vállalati igényeket hatékonyabban ki tudja szolgálni a város.

– A Vitesconál minden adott, hogy oktatóink és diákjaink a lehető legkorszerűbb tudást sajátítsák el. A világ legmodernebb technológiáit ismerhetik meg az elektronika és a mechatronika területén – fogalmazott Szilágyi Sándor. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a gyakorlati képzések kaptak hangsúlyt a vállalati környezetben, azonban a Vitesco falai között már az elméleti tudás átadása is fontos szerephez jut. – Az elmúlt hetekben megtörtént az oktatók képzése, a mai nappal pedig a tanulók is megkezdik a gyakorlatukat a cégnél. A duális oktatás helyi történetében pedig most fordul elő először, hogy egy cég egy teljes osztályt fogad elméleti és gyakorlati képzésre – hangsúlyozta.