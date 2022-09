Ebben az évben is beérkeztek a vasúti és közúti közlekedéssel kapcsolatos igények Dani Béla Péter biharkeresztesi polgármesterhez.

Közöttük akadt néhány érdekes kérés is. De miről is van szó? Az országhatár menti kisváros első embere a közösségi oldalán ebben az évben is kikérte a lakosság véleményét arról, hogy a vasúti és közúti közösségi közlekedés milyen változtatásokkal igazodjon még jobban az azokat használók igényeihez. A beérkezett javaslatokat összesítette, majd elküldte a menetrendeket megalkotó közlekedési hatósághoz.

Dani Béla Péter hangsúlyozta: a 2022-es és a 2023-as év azért speciális, mert jelenleg vonatpótló buszok közlekednek a vasúti szerelvények helyett, mert várhatóan a következő évben fejeződik be a Püspökladány és Biharkeresztes közötti 101-es vasútvonal korszerűsítése, villamosítása. Ezért a javasolt változtatások jelentős részét csak azt követően realizálhatják, ha visszaállt a vasúti közlekedés. A közlekedéshatóság mint mindig, most is összehangolja a vonat- és az autóbusz-közlekedést az utasok igényeinek megfelelően.

Közvetlen vonat a Nyugatiba

Nézzünk azonban a javaslatok közül néhányat, amely sokak közlekedését befolyásolhatja: érkezett tanács arra, hogy induljon új buszjárat 7.35 és 10.38 között Biharkeresztes és Berettyóújfalu között, amely a berettyóújfalui autóbuszállomás érintésével a kórházig közlekedik. A közlekedési hatóság azzal utasította el a kérést, hogy a két város között a vasúti közlekedés megléte miatt a buszközlekedés beállítása nem indokolt. Többen kifogásolták, hogy Püspökladány és Budapest Nyugati pályaudvar felé közlekedő vonatok esetében 4-5 perc van az átszállásra. A válaszból kiderül, hogy Püspökladányban a 101-es vonalról Hajdúszoboszlóra és Debrecenbe iskolába, munkába járók hivatásforgalma elsőbbséget élvez a távolsági utasokkal szemben.

Ugyanakkor a vasútvonalon közlekedő nemzetközi IC és EC vonatokkal közvetlenül el lehet jutni a fővárosba.

Jelenleg tart a vasútvonal korszerűsítése és villamosítása, ami egy átmeneti állapotot jelent. Várhatóan a 2023. évi menetrendben tovább növekednek az eljutási idők, aminek oka, hogy az állomásokon a régi váltóállító berendezést elbontották, és az új elkészültéig csak egy időigényesebb váltóállítással lehet a vonatokat közlekedtetni. Előreláthatóan 2023 augusztusától áll majd rendelkezésre az új infrastruktúra, így azt követően lehet a végleges menetrendet kialakítani. Nem indokolt az a kérés sem, hogy szombatonként maradjon meg az iskolajárat reggel és délután Biharkeresztes, Mezőpeterd irányába Berettyóújfaluig. Ezt a közlekedési hatóság azzal utasította el, hogy hétvégén Biharkeresztesről Berettyóújfaluba Körösszegapátin vagy Bojton keresztül busszal el lehet jutni, Mezőpeterdre pedig óránként szintén biztosított az utazás. Az utazási igény nagysága pedig nem teszi szükségessé a menetrend módosítását. De volt olyan kérés is, hogy 8.30 körül induljon új vonat Biharkeresztesről, továbbá 11.51 körül Biharkeresztesről és Berettyóújfaluból is.

Egyik kérést sem lehet teljesíteni, mert a vonalon a vonatközlekedés már most is az igényeket maghaladó kapacitású.

Teljesíthető javaslat

A kérést azonban nem seperték le az asztalról, legalábbis ezt jelzi a válasz további része, miszerint a jelenleg folyó vasúti pálya átépítését

és a villamosítását követően a vasúi menetrend módosul, és annak kialakításakor a jelzett igényt figyelembe veszik. Szeretnék azt is, hogy ne csak az iskolai időszakban, hanem egész évben közlekedjen Berettyóújfaluba a Biharkeresztesről 11 órakor induló iskolabusz. Ez azonban nem lehetséges, mert a kért időszakban egyébként is el lehet jutni Újfaluba.

Van, aki azt kérte, hogy a Nagykerekibe és Nagykerekiből közlekedő autóbuszok a Nagykereki vasútállomáshoz menjenek, és azok közlekedése hangolódjon a Debrecenből érkező és odainduló vonatok menetrendjéhez. Ezt a javaslatot teljesíthetőnek látják.

A Magyar Közúttól, mint az út kezelőjétől az útvonalengedélyt megkérték. Az engedélyeztetés után vizsgálhatják felül a térség menetrendjét. Többen szeretnék azt is, ha átszállás nélkül lehetne utazni a Nyugati pályaudvarra. A közlekedési hatóság leírta, hogy a személyvonatok mellett Biharkeresztes–Püspökladány-vasútvonalon jelenleg naponta 4 nappali és 1 éjszakai, közvetlenül a fővárosba tartó nemzetközi Inter-City és Euro-City járatpár közlekedik. Igaz, ezek a vonatok a Keleti pályaudvarra mennek. Püspökladány és Biharkeresztes között jelenleg a vasútvonal villamosítása és biztosítóberendezések telepítése folyik.

Ezek a munkálatok és a Budapest–Nyugati pályaudvar – Záhony fővonal rekonstrukciójának befejezése után a csatlakozásokra is figyelemmel vizsgálják felül a menetrendeket, de ismereteik szerint átszállásmentes, Nyugati pályaudvari eljutást nem tervez a vasúttársaság.

T. T.