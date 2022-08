A tehetséggondozás magas fokú biztosításában, a helyi közösséghez való tartozás erősítésében látja a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium erősségeit Gyulai Sándor igazgató, aki idén már huszadik éve vezeti az intézményt.

Idén huszadik éve annak, hogy először nevezték ki az intézmény vezetőjének

– Az iskola története több mint 400 évre nyúlik vissza, 1621-től a debreceni Református Kollégium partikulájaként már iskola működött itt, amely 1865-től hatosztályos, 1904-től pedig nyolcosztályos gimnáziummá fejlődött. Az 1948-as államosítás után négy­osztályos gimnázium lett. A rendszerváltást követően számos szerkezeti változáson mentünk keresztül, újraindult a nyolcosztályos képzés, majd a kétezres években megjelent a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés, illetve különféle tanulmányi területeken van hagyományos gimnáziumi képzésünk – idézte fel a régi-új igazgató, akit idén újabb 5 évre megbíztak a gimnázium vezetésével.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy nincs hiányunk a szakos ellátásban. A nevelőtestületünk jelenleg 55 fős, kiválóan felkészült csapattal. Az átlag­életkor 50 év körül van, ami fiatalosnak már nem mondható, viszont itt még a rutin és a felkészültség mellett az elhivatottság lelkesedése is jelen van – fogalmazott Gyulai Sándor. Az intézmény a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ és a város egyetlen gimnáziuma.

Jelenleg 21 osztályban, több mint 600 gyermek tanul a falai között. A diákok jelentős része helybéli, de járnak be a környék településeiről, így pl. Görbeházáról, Hajdúdorogról, Hajdúhadházról és Debrecen-Józsáról is.

A helyi értelmiséget nevelik ki

Gyulai Sándor szerint bizonyos szempontból könnyű a hajdúböszörményi gimnázium intézményvezetőjének lenni. A nagy múltú gimnázium számos olyan értelmiségit nevelt ki, aki később kiemelkedő személyiségé vált az iskolának vagy a városnak.

– Most is van sok olyan tanárunk, aki korábban itt érettségizett, de akad példa másra is: Kozma Sándor egykori igazgatónk leszármazottja, vagy korábbi tanárunk unokája is dolgozott már itt. Ez a „nemzedéklánc” a helyi közösség egyik fontos megtartóereje, amit úgy tudunk a későbbiekben is biztosítani, ha diákjainkat minél jobban felkészítjük az érettségire és a továbbtanulásra. Ebből a szempontból valóban egyszerű a feladatunk, hiszen évtizedek óta, következetesen ez a cél – fogalmazott az igazgató. Mint elmondta, ő is az iskola diákjaként érettségizett, majd az egyetemet elvégezve csatlakozott a tantestülethez 1994-ben magyar–történelem szakos tanárként. Két osztályt vitt végig osztályfőnökként, majd 2002-ben a nevelőtestület támogatásával, az akkori fenntartó bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával.

Robotika és disputa

– Már évtizedek óta nagyon sok munkát fektetünk a tehetséggondozás különféle formáira. Számos szakkört és műhelyt működtetünk, ilyen például a robotika vagy a disputa tehetséggondozó műhely. Ennek az egyéni formái egy idő után összeálltak egy átgondolt rendszerré, és így lett intézményünk először kiválóan akkreditált tehetségpont, majd egy pályázattal minősített tehetségműhely. Ez utóbbit szeretnénk a későbbiekben továbbvinni, új területekbe bekapcsolni – mutatott rá Gyulai Sándor. Az új területek egyike lehet a pályaorientáció. Korábban is működött már több olyan programjuk, ahol nagyobb cégekkel – mint például a General Electrics, a Tungsram vagy a National Instruments – működtek együtt, és amelyek révén szakköröket szerveztek a diákok részére. A jövőben ezeket tovább szélesítenék és erősítenék.

– Mind a nyolc, mind a négy évfolyamos képzésünkben erős szerepe van a tehetséggondozásnak. Mindegyiken tagozatok működnek, amelyek emelt szintű képzést jelentenek. A humán tagozaton a magyar mellett a történelem vagy médiaismeret, illetve drámairány is választható. A reáltagozaton pedig emelt óraszámban matematikát, illetve informatikát és fizikát tanul az osztály fele, míg a másik biológiát, kémiát és természettudományokat – ismertette az intézményvezető, aki hozzátette: tavaly Novák Katalin akkori tárca nélküli minisztertől vehették át a Bonis Bona díjat mint tehetséggondozásban kiemelkedő szervezet. Ezt iskolák ritkán érdemlik ki.

– A tehetséggondozás, a tudás átadásának minél nagyobb hatékonysága mellett vezetői programom része még a gyerekek testi-lelki egészségének megőrzéséhez szükséges körülmények megteremtése. Az elmúlt évek járvánnyal terhelt időszaka is arra sarkall minket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektessünk – mondta.

Az infrastruktúra fejlesztése

A diákok képzése, nevelése, egészségük megőrzése mellett fontos a megfelelő infrastruktúra is. Gyulai Sándor elmondta, az 1865-ben elkészült iskolájukra büszke, azonban mint minden ilyen régi épület esetében, ennek is költséges a fenntartása, illetve a korszerűsítése is.

– Az utolsó teljes belső felújítás az 1900-as évek második felében volt, míg a külső 2006-ban. Az egyik legfontosabb a belső épületgépészeti rendszer korszerűsítése lenne, amely kielégíthetné a modern tanítási igényeket. Például hiába van minden gyermeknél laptop, telefon, ha osztálytermenként nincs megfelelő mennyiségű konnektor – mondta az igazgató. A másik cél egy új, nagyobb tornaterem. A jelenlegi 1910-ben épült, amely a mostani tanulói létszámhoz már nem elegendő. A mindennapi testneveléshez két városi csarnokot és a városi uszodát használják. Az elképzelésekről, tervekről folyamatosan egyeztet a fenntartóval, és bízik benne, hogy előbb vagy utóbb a megfelelő források is rendelkezésre állhatnak majd a fejlesztésekre.

