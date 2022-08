Egész évben friss terméket tudnak előállítani. Mivel folyamatosan érnek be a paprikák, ezt a mennyiséget a családi vállalkozásban már nem tudják egyből feldolgozni. – Évekig azonnal főztük a szószokat, de már nem bírjuk ezt a mennyiséget rögtön feldolgozni. Éppen ezért szedés után megmossuk, aprítjuk, daráljuk, bezacskózzuk vagy bedobozoljuk a termést, majd fagyasztjuk. Amikor fogy a készlet, akkor kivesszük az elrakott alapanyagot, megfőzzük a szószt és lepalackozzuk, így lehet egész évben friss a termék – ismertette a folyamatot. Elképesztő fagyasztókapacitás szükséges mindehhez, hiszen csak a múlt héten 300 kilogramm jalapeñót szedtek le.

Szépen nőnek a jalapeñók

Forrás: Kiss Annamarie

Az aszályos időben a jalapeñók meghálálták a törődést Erdei Roland bárándi csilitermesztő kertjében. – A harmadik, negyedik szedéskor szokott a legnagyobb a terméshozam lenni, utána már szedésenként csökken egy kicsit. Tavaly 100 kilogramm jött le egy szedéskor, most 150 kiló körülire számítottunk, végül 261 kilót vittünk be vasárnap. Valószínűleg a következő szedés még nagyobb lesz, annyira sok van rajtuk, hogy az ágak nem bírják – büszkélkedett. A jalapeñóról elmondta, ez az egyetlen csili, ami zölden is érettnek számít. – Régebben úgy mondtuk, hogy azok a jalapeñók, amik berepedeznek, azok számítanak zölden érettnek. Amikor bepirosodik, akkor egy picit édesebb az íze. Van, aki pirosból csinál szószt, van, aki zöldből, mi savanyúságként használjuk fel a zöldeket. Bár pont a napokban kerül forgalomba egy új termékünk, amit a zöld jalapeñóból készítünk – árulta el.

A magok egy része külföldről

A következő két sorban már a narancs habanerókat vettük szemügyre, mellettük a thai csilik piroslanak. A Bárándi Betyár nevet viselő csilikrém alapját képző paprikákat láthatjuk pár sorral arrébb, csokrokban nőnek a paprikák a töveken. A palánták egy részét saját magról ültetik, de ez csak olyan fajtáknál működik, ahol tudnak izolálni, hogy ne tudjanak keresztbe porzódni a palánták. – A gyengébbeket szoktuk magunknak nevelni, a thai csiliket, a habanerókat, morugákat, reapereket az Egyesült Államokból, Hollandiából, Spanyolországból és Angliából rendeljük – tudatta. A világ legdrágább csilije az Aji Charapita is megtalálható a kertben.

6 millió 300 ezer forint egy kiló ebből a paprikából, nyilván ez eszmei érték, mert senki nem fizeti meg, normál csiliáron fut

– mondta. A különlegessége az, hogy a termése borsszem nagyságú, sárga bogyó, ebből kifolyólag a szedése nagyon pepecselős. Közepes erősségű, viszont nagyon különleges íze van.

A világ legdrágább csilije az Aji Charapita

Forrás: Kiss Annamarie

A hőséggel küzdenek idén, de szerencsére a kártevőkkel nem kellett. – Idén nem volt problémánk a kártevőkkel a palánta növekedési fázisában. Most megjelentek a poloskák, már kellett is egy poloska elleni rovarölő kezelést csinálnunk, hogy megvédjük a terméseket – mondta a bárándi csilis. Tapasztalatai szerint évről évre egyre nagyobb volt a kereslet a kézműves csilitermékekre, bár most egy kisebb visszaesés tapasztalható. – Amikor bejött a Covid, akkor volt a csúcs. Mindenki kézműves terméket akart felvásárolni, már csak azért is, mert támogatni akarta a magyar vállalkozókat. Aztán a Covid második részében valamilyen szinten visszaesett ez a tendencia. Valószínű, hogy az embereknek már a pénze is fogyott, mostanra pedig nagyon ingadozó lett a piac.

Tudok több csilisről, aki már abbahagyta. Úgy gondoljuk, hogy amelyik vállalkozás túléli az elkövetkezendő két-három évet, annak utána jön az aranykor. Szerintem nagyon meg fog egyelődni a csilis társadalom

– véli Erdei Roland.

Kiss Dóra