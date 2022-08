Összeférhetetlenség miatti lemondás nyomán szükséges eljárásban, az egészségügyi és szociális bizottság nem képviselő tagjának megválasztásával kezdi meg a munkáját a debreceni önkormányzat képviselő-testületének közgyűlése csütörtökön 9 órakor, a Kölcsey Központ Görömbei András termében. A grémiumnak ezután meg kell választania az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. új ügyvezetőit is, szintén lemondás miatt. Téma lesz a tanácskozáson a Debrecen településszerkezeti tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása is az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területét érintően.

Köz- és vasúti fejlesztések érdekében

Várhatóan ezt követően foglalkoznak a Lipták András utca menti parkoló és park kialakításának ügyével, valamint a Csengő, Alkotmány és Hajnal utca által határolt területre tervezett rendőrpalota építésének kérdésével is. Az augusztus 18-i ülés napirendjén szerepel új beépítésre szánt terület növelését szolgáló fejlesztési döntés meghozatala a Kelence utcára vonatkozóan, továbbá a Huszti-lakópark fejlesztése és a Déli Gazdasági Övezetben található egyik ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése is.

Mindezeken kívül szavazni kell arról is, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti fejlesztésekhez kapcsolódó területrészeket ingyenesen átruházza a város a magyar állam részére. Emellett ismét árveréses értékesítésre hirdetik meg a Széchenyi utca 63. szám alatti ingatlant, ugyanakkor ingyenes hasznosításba adják a Csokonai Fórum elhelyezésére szolgáló, Csapó utca 30. szám alatti ingatlanokat a Csokonai Színháznak.

Terítéken a Waldorf munkája

A képviselő-testület a tervek szerint előzetes kötelezettséget vállal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásához szükséges fedezet biztosítására, és szintén előzetes kötelezettséget vállal a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2022 és 2036 közötti időszakra.

A csütörtöki tanácskozás várhatóan dönt arról is, hogy engedélyezzék a maximális létszámtól való csoportlétszám-eltérést a 2022/2023. nevelési évben induló és működő óvodai csoportoknak. A plénum elé kerül az EGY-MÁSÉRT Waldorf Pedagógiai Alapítvány által fenntartott Kikelet Waldorf Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységének ügye, valamint a Széchenyi utca 65. szám alatti ingatlan hasznosításának kérdése is. Végül egyes TOP-felhívások révén megvalósuló projektekkel kapcsolatos döntéseket is meg kell hozni, majd pedig közterületek elnevezése zárja a nyilvános tanácskozást.

VA