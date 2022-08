Vasárnap, a körösszakáli templomban megjelent híveinek elmondta, hogy nagyon sok kedves emlék fűződik a két településen végzett lelkészi munkájához. Kevés lenne az istentiszteletre szánt idő, hogy felsorolja azokat az eseményeket melyek a gyülekezetek tagjainak segítségével megvalósítottak. Amikor az egyház akkori püspöke megjelölte számára azt a helyet, ahol református lelkészként fog tevékenykedni, el sem tudta képzelni, hogy mennyire sokrétű és szerteágazó munka hárul egy várostól távol eső kis település gyülekezetére. Ráadásul ő a vidéki kis gyülekezetből kettőt is kapott.

Azt a mindennapi gyakorlati munkavégzése során tapasztalta, hogy nagyon fontos az emberi, személyes kapcsolatok kialakítása, különösen a különböző közösségek, intézmények, csoportok vezetőivel.

Nagyon büszke arra, hogy a két település református temploma szolgálati ideje alatt teljesen megújult. E tevékenységében támogatták a gyülekezet tagjai, a település mindenkori vezetői is. Példás volt az együttműködésük más felekezetek egyházának vezetőivel, tagjaival is. Különösen jellemző volt ez Körösszakálban az ortodox egyházzal. Közös rendezvények, kirándulások, mind a kapcsolatteremtést szolgálták, a békés egymás mellett élést. Nagy gondot fordított a települések fiataljaira is, az évek során rendezett közös összejövetelekre, kirándulásokra.

A gyülekezettől búcsúzó tiszteletestől Máthé Dénesné, a körösszakáli egyházközség gondnoka, presbiter köszönt el.

Forrás: Vmirjáncki József

Megható szavakkal idézett fel több olyan eseményt, melyre a lelkész büszke lehet. Mint fogalmazott, cselekedeteivel Répási István méltó vezetője volt a községben legnagyobb közösséget magáénak tudó református egyháznak. Odaadó szolgálataival, sok-sok törődéssel erős egyházközséget alakított ki. Olyan embertől búcsúznak, aki nemcsak templomi szolgálatával, hanem egész lényével, magatartásával jó kapcsolatot alakított ki a hívekkel és nem hívekkel egyaránt.

Répási István református lelkészt 26 év után az élet másfelé szólítja. Egy biztos a két kis bihari településen eltöltött időre sokan fognak vele együtt emlékezni. Lelkészi tevékenységét Kenderesen folytatja ezután, helyét pedig Csizmadia Tibor veszi majd át.

