A gyermekvédelmi központot vezető Miklósi Erzsébettől megtudtuk, öt megyében a nevelőszülői hálózatot, a cívisvárosban pedig tizenegy lakásotthont, illetve egy gyermekotthont működtetnek, összesen 2300 fiatalnak igyekeznek megfelelő hátteret biztosítani.

Miklósi Erzsébet és Galyasné Dósa Katalin az átadón

Forrás: Kiss Annamarie

Idő kell a kötődéshez

Ahogyan teszi ezt Csontos Erzsébet is, aki három fiúval érkezett az eseményre Püspökladányból. – Négyéves volt a fiam, amikor özvegy lettem. Idővel a fiam kérdezgette, hogy neki miért nincs testvére? – idézte fel a pillanatot, amikor először megfogalmazódott benne a nevelőszülővé válás vágya. A korábban ruházati eladóként, majd biztosítási üzletkötőként dolgozó Erzsébet kilenc éve gondoskodik a nagyobbakról, akik testvérek. Hangsúlyozta, rengeteg örömöt okoz ez a hivatás, sok szeretet kap a gyerekektől, úgy érzi, szépen kialakult a kötődés közöttük. Derűs szavaiból azért az is kitűnt, hogy a bizalom kialakítása sosem könnyű a súlyos terhekkel érkező kicsikkel. A hatéves Stefánnak például ő a harmadik nevelőszülője. Ám annál nagyobb öröm a fejlődést látni, amelyet az óvodai szakvélemények is visszatükröznek. A legnagyobb nehézsége e hivatásnak most inkább az anyagiakban mutatkozik meg. Az árnövekedést ugyanis nem követte az ellátmányra fordítható összeg. Erzsébet kilenc éve ugyanannyi pénzből tudja a vásárlásokat kigazdálkodni. Reméli, ez hamarosan országosan változni fog.

HaBe