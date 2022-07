Országos hálózat kiépítése

Mint elmondta, felvették a kapcsolatot több hazai céggel, üzletlánccal, akik szeretnének a rendszerbe bekapcsolódni, és gazdát találni a cserben hagyott állatoknak. – Alapítványunk nem menhely, ennek ellenére, a jelenleg befogadott állataink száma 50 feletti. Mivelhogy a gazdásítás ideje alatti időszakot támogatjuk, megelőző karantént biztosítunk, illetve a saját mentéseink ellátását, elhelyezését is a rendelő oldja meg – jegyezte meg. Hozzátette, ez nem egy új dolog. Eddig is ezt csinálták, éjjel-nappal úton vannak, mentésekben vesznek részt, gazdásításban segítenek, ám a továbbiakban ez úgy fog folytatódni, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni, akiknek mind ez idáig nem volt lehetőségük.

Forrás: Czinege Melinda

Szilágyi Attila Balázs azt is elmondta, a mentés mellett ingyenes ivartalanítást vállalnak szervezeteknek és civil rászorulóknak. – Bízunk abban, hogy nem mi leszünk az egyedüliek, akik a jövőben ezzel foglalkoznak, ugyanis nemcsak segíteni szeretnénk, hanem felhívni a figyelmet, igenis rajtunk áll: lesznek-e kóbor, gazdátlan állatok az utcákon – jegyezte meg az állatvédő. Kiemelte, az elmúlt két évben 1540 állatot ivartalanítottak.

NE