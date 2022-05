Szilágyi Attila Balázs debreceni állatmentő ismét megmutatta: mindent megtesz az állatokért.

– Főleg a közösségi médiában kevésbé jártas embereknek, idősebbek esetében lehet ez a kezdeményezés kedvező eredményű. Az elmúlt időszakban nagymértékben emelkedett az állatvédelmi problémák okán a megkeresési szám. Sok esetben a civilek, rászorulók nem tudnak a kérdéseikre választ kapni. Van, hogy azt sem tudják, az eset, amivel találkoznak, valóban probléma-e, egyáltalán állatvédelmi kérdésről van-e szó. A fenti dolgok tekintetében gyakorlatilag bárkinek a segítségére lehetünk, aki nem találja a megfelelő csatornát, telefonszámot a segítség elérésére – hangsúlyozta lapunknak.

Ingyen ivartalanítás

Szilágyi Attila Balázs leszögezte, bár az országos és a megyei számadatok egyaránt azt mutatják, hogy rengeteg szervezet foglalkozik állatvédelemmel, ám azok sok esetben nem tudnak az ipari méretű terheik mellett még egy diszpécserszolgálatot is fenntartani. Mindemellett kiemelte, számos esetben hiányzik a magas szakmai tapasztalat egy-egy kérdés megválaszolásához. – Sok tekintetben néha csak egy olyan személyre lenne szükség, aki információval, kellő tudással rendelkezik.

Az általam megálmodott rendszer majdnem olyan lesz, mint egy tudakozó.

A szervezetem idén is ingyen ivartalanít, de mégis lasszóval kell összefogni az ivartalanítandó állatokat. Pontosan emiatt jutott eszembe, hogy szükséges egy központosított, ha úgy tetszik, intézményesített rendszer, mely kellő erővel bír a figyelemfelhívás tekintetében. A rendelőm sem bírta már el a terhelést, így úgy érzem, a fentiekben említett központ nemcsak fontos, de szükséges is – mondta. Hozzátette, egyben ez a próba; ha az egyesülete megállja a helyét, akkor tervezik az országos program megvalósítását.

Mint megtudtuk, Szilágyi Attila Balázs és csapata – egy 2023-ban induló kezdeményezésnek köszönhetően – a jövőben képzést biztosít majd azoknak, akiknek szívügyük az állatvédelem. Kiemelte, hozzájuk már most lehet jelentkezni önkéntes állatvédőnek.

– Egyszóval bárki, aki tevékenyen tud, vagy szeretne részt venni az állatvédelemben, várjuk szeretettel – hangsúlyozta, ezt követően elmondta, milyen hatása lett annak, hogy ebben az évben igen sokszor a figyelem középpontjában voltak.

Aktív önkéntesek

– Egyrészt ijesztő. Óriási felelősség az ígéretek betartása, a szinte 0–24-ben való elérés biztosítása. Ami ugyan eddig is így volt, de most már annyira komoly tényezőként vagyunk jelen, hogy nem csak a médiában mutatjuk be a dolgainkat. Az oktatásban, terepmunkában való részvétel mellett egy sor új projekt van előkészítés alatt. Olyan törekvéseink is vannak, amelyek már nemcsak egy alapítványi munka tekintetében zajlanak, hanem több alapítvány egységgé való összeállásában is jelen vannak. Így az állatvédelmi törekvések hatékonyabb és végre mérhető adatokat hozhatnak létre – tette hozzá Szilágyi Attila Balázs. Hangsúlyozta, a mostani kezdeményezés megmutatja, felgyorsult világunkban a meglévő kommunikációs csatornákon keresztül igenis meghallják az állatvédők „kiáltásait”. A valódi és tevékeny állatvédelem bemutatása sokakat a pályára hív, legalábbis arra ösztönzi őket: tegyenek valamit az állatjólétért.

NE