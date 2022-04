Szilágyi Attila Balázs debreceni állatmentő kezdeményezésére több olyan videó készült az elmúlt időszakban, melyben ismert emberek hangsúlyozzák: az állatvédelmet komolyan kell venni. A felvételek némi humorral vannak fűszerezve, így kikapcsolódás gyanánt is szolgálnak, viszont az elsődleges az, hogy eljusson a befogadóhoz: mindannyiunknak tennünk kell a négylábúak védelméért. – Három alappillére volt az ötletemnek, az első mindenképpen az összefogás volt. A második, hogy a napi szinten minket próbára tevő nehézségek vagy folyamatok összességét akartuk humorral, érzelemmel, a valódiságot megtartva bemutatni. Ehhez Debrecenben ismert, magánéletükben egyébként állatvédőként is tevékenykedő személyeket kértünk fel, hogy szerepeljenek a figyelemfelkeltés és az összefogás jegyében. A harmadik az a folytonos megújulás, amely az elmúlt 15 évemet jellemzi.

Sosincs két azonos megmozdulásom, ha az állatvédelem támogatására kell útra kelnem

– jegyezte meg a Naplónak nyilatkozva Szilágyi Attila Balázs.

Erősek és kitartóak



– Ha szabad így fogalmazni, akkor az állatvédelem a reneszánszát éli. Ez többek közt annak is köszönhető, hogy nagyobb reflektorfényt kap, főleg a közösségi média segítségével. A rendszerek összekapcsolódása egyben sokaknak napi rutin, munka is lett. Az állam támogatása munkát is ad egyben, amivel megannyi állat életét megmenthetjük. A szociális hajlamunk is egyre erősödik, egyre kevesebbszer mennek el a civilek a probléma mellett, nőtt az örökbefogadási kedv – fogalmazott.



Hozzátette, a videóban szereplő Bohos Kornél és Kathi Béla magánéletükben is szeretik az állatokat. – Kornéllal azért is lettünk barátok, mert sokszor, sok helyzetben csuklott el a hangunk vagy potyogtak a könnyeink egy-egy mentés vagy támogatás alkalmával. Innen Kathi Bélához is egyenes volt az út, mert ő a másik fanatikus a csapatban. Számtalan gyűjtésünk volt közösen, de csapaton kívül is minden évben látni őket különböző állatvédelmi projektekben. Mindemellett Makovinyi András stábja, Garamvölgyi Kornél, Szakajda Tibor, Tőrős Imre, akik a videók elkészítését vállaltak, ők is állatszeretők. Jakkel Rudolf úgyszintén, aki a fotókat készíti a forgatásokkor a menhelyek számára is díjmentesen, de Bruti is mind „erős” emberek.

Ennek ellenére, akikről azt gondolom, hogy a legerősebbek közé tartoznak, az Együtt az Állatokért csapata vagy a Civil Állatmentők és a Hariel Alapítvány, akik több száz vagy ezer esetben mentenek évente állatokat valamilyen formában. Számomra ők a legerősebbek, és büszke vagyok, hogy ismerhetem őket.

De nem győzöm ismételni, mindenki erős, várostól, megyétől függetlenül, akik állatot védenek, mentenek, tehát a videósorozat nemcsak róluk, hanem mindenkiről szól, és mindenkinek üzen – hangsúlyozta.

