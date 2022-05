Május elsején a munka ünnepén túl az édesanyák és a szerelemesek jeles napját is ünnepelhettük. Az Erdei majális szervezői többek között népzenei táncházzal, hagyományőrző népdalbemutatóval, ugrálóvárral, élő csocsóval, kreatív foglalkozásokkal, kutyás és katonai bemutatóval várták a majálisozókat a hármashegyaljai pihenőerdőben vasárnap.

Csokorba szedett értékek

– Hihetetlen örömmel tölt el, hogy ezen család- és gyermekközpontú ünnepeket most végre közösen ünnepelhetjük, hiszen a pandémiás időszak nem adott arra lehetőséget, hogy ezen programok kapcsán kiteljesedjünk – mondta el Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút ügyvezető igazgatója.

Május elseje a Zsuzsi Erdei Vasút úttörő korszakának az ünnepe is, a szervezők a majálissal a nosztalgia pillanatait szerették volna visszahozni.

– Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb kincse a létünknek a család, a szeretet, továbbá a természet védelme, ismerete és annak a szeretete. Nagyon fontos számunkra a környezet-etikus gondolkodás, a felelősségteljes természetvédelem és a zöld gondolkodásmód. Ezen pozitív értékeket vonjuk össze egy csokorba és minden programunk kapcsán életre hívjuk – tette hozzá.

Hagyományaink nyomán

A vasárnap ugyanakkor nemcsak a munkának, hanem a szerelemnek is ünnepe volt, hiszen május elsején állítottak szokás szerint májusfát a legények azoknak a leányoknak, akiknek udvaroltak. Erről a hagyományról is megemlékezve, a majális látogatói is díszbe borítottak egy fát.

A Zsuzsi Erdei Vasútnak a 2022-es év fontos időszakot jelent, hiszen július 16-án lesz az öreg hölgy 140 éves. A majálisra délelőtt indult járat, amit sokan ki is használtak: a kiállított öt kocsi megtelt utazókkal. A helyszínen több Debrecen belvárosában élő családdal találkoztunk, mindannyian fontosnak tartották, hogy ezúttal távol a várostól, a természetben kapcsolódhassanak ki.

