Mint az az eseményen elhangzott, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2022-ben 15. alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntőjére a Szakma Sztár Fesztiválon 2022. április 25-27. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén került sor, ahol 86 szakmában közel 250 versenyző mérte össze tudását. Idén első alkalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vett a rendezvény szervezésében. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése volt a szakmatanulás népszerűsítése révén, a „Szakmát a kézbe” szlogen jegyében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 7 iskolájának 12 diákja jutott be az országos döntőbe, 8 szakmában, és mindannyian dobogós helyen végeztek: három tanuló 1. helyezést, hatan 2. helyezést, hárman pedig 3. helyezést értek el. A Szakma Sztár Fesztivállal egyidőben került megrendezésre az EuroSkills nemzetközi szakmai verseny magyarországi válogatója, amelyen File Tibor József, a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum tanulója informatikai rendszerüzemeltető szakmában 1. helyezést ért el – ahogy arról lapunk is beszámolt korábban.

A döntőben helyezést elért diákok, valamint felkészítő tanáraik is jutalomban részesültek az ünnepi eseményen | Fotó: Czinege Melinda

Motiváció, és javulás

A döntőbe jutott diákok és felkészítő tanáraik részére az okleveleket és a jutalmakat Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át. – Azt gondolom, amikor a mai magyar gazdaságról beszélünk, a tudásalapú gazdaság, a digitális technológia, valamint az újszerű módszerek mellett a történelmi hagyományokat is figyelembe kell venni. Debrecen a céheit, a meghonosodó tevékenységeit tekintve nagy múltra tekint vissza. Valamikor a szakképzett mesterembereknek óriási presztízse volt, még a templomban is megkülönböztetett helyen ültek – mondta, hozzátéve, szeretnék – magas szintű szaktudást átadva – a mesteremberek státuszát visszaemelni az egykori szintre, nemcsak történelmi, de gazdasági okokból is. – Ma a szakképzésben való eredmények eléréséhez az oktatás mellett megfelelő kommunikációra is szükség van. A Szakma Sztár Fesztivál ilyen értelemben kiemelkedő. A legkevesebb, hogy az itt eredményt elérőket honoráljuk, ösztönözve ezzel a többieket is, hogy egy ilyen eseményen nemcsak erkölcsileg éri meg megmérkőzni, és akár továbbjutni az európai versenyekre, ahogy az a sportban is lenni szokott. Hiszen egy jó szakember legalább olyan fontos, mint egy jó sportoló – emelte ki az elnök.

PSZ