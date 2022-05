Hatodik alkalommal rendezte meg a Debreceni Tankerületi Központ a Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferenciát, melynek ünnepélyes döntőjét pénteken tartották a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskolában.

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató köszöntőjéből kiderült, az immár tizedik éves tehetséggondozó programra hét tankerület 26 tanintézményéből 263 tanuló 164 pályamunkát nyújtott be. Ebből 24-en mérettették meg magukat a pénteki döntőn. – Soha nem szabad megállni, keresnünk kell az újabb és újabb lehetőségeket. Így a következő lépés az, hogy nemcsak az állam által fenntartott, hanem az egyházi és az egyetemi intézményekhez is eljusson a diákkonferencia – mondta Pappné Gyulai Katalin, előre vetítve, hogy a rendezvényen elhangzottak várhatóan szeptemberben könyv formában is megjelenek, valamint elérhető lesz az interneten is, példaként szolgálva a nagyközönségnek. Az igazgató inspiráló idézettel zárta beszédét, mondván, a boldogság a tehetségünk gondozásának kreatív folyamatában beérő gyümölcs, amit aztán felajánlunk a világnak.

A tudás kincs

– A Debreceni Egyetem legfontosabb küldetése, hogy kiművelt embereket bocsásson a nemzet javára. Ha Magyarországnak egyetlen értéke van, az a humántőke. Ez mind az országnak, mind az oktatási rendszerünknek is kiemelten fontos. Hiszen a jelen tehetségeiből kerülnek ki azok a tanárok, kutatók, szakmai kiválóságok, akik segíteni fogják hazánk felemelkedését és kimagasló teljesítményét a nemzetek közösségében – mondta beszédében Kossa György. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a diákokhoz szólva kifejtette, a tudás egy őszinte, tiszta dolog. Arra biztatta a fiatalokat, hogy ne álljanak meg a tanulás folyamatában, hanem akarjanak doktorokká, Nobel-díjasokká válni. Valamint felvázolta az is, keresik a jogi lehetőséget, hogy a kiválóságok idővel plusz pontokat kaphassanak, ha a Debreceni Egyetemre felvételiznek. Kossa György meglepetéssel is készült: bejelentette, hogy a megmérettetés első tíz helyezettének az alapítvány 100 ezer forintot ajánlott fel.

A város nevét ékesítik

– Debrecen mindig is nevezetes volt a rendkívüli tehetséggel bíró nebulóról. Ez a gazdaság- és a városfejlesztés szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hiszen az intézményeinkben tanuló diákokból olyan kiváló felnőttek válnak, akik debreceni polgárként öregbítik a város hírnevét – fejtette ki Barcsa Lajos. Az alpolgármester elárulta, büszkén és nagy érdeklődéssel érkezett az eseményre, látva, hogy a döntősök fiatal koruk ellenére milyen komolyan, éretten dolgoznak fel témákat.

A rendezvényen a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2021-ben meghirdetett tehetségkutató pályázatának nyertesei, nyolc debreceni diák is átvehette a kiemelkedő teljesítményéért járó díjat.

HL