A jó idő beálltával egyre többen keresik fel a horgászvizeket. A megyei szövetség ügyvezetése fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a vizeket keresztező elektromos légvezetékek is veszélyforrások horgászat közben – írja hivatalos oldalán a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége. Bár a szolgáltató is figyel a biztonságra, azonban az elmúlt években is történtek elektromos balesetek vizek partján.

A légvezetékek a feszültségszinttől függően 7-15 méteres magasságban vannak elhelyezve a talajszint felett. A horgászbotok nagy része karbonszálas, amelyek az elektromos áramot nagyon jól vezetik. Különösen veszélyesek a hosszabb horgászbotok. Minden gyártó a horgászbot markolati részhez közeli területen matricázott jelekkel figyelmezteti a horgászt a villamos hálózat közelében és zivatar idején (villámlás) történő használat veszélyeire.

Karbonszálas horgászbottal való horgászat esetén nemcsak a vezeték megérintése, hanem annak megközelítésekor is kerülhetnek életveszélyes helyzetbe, szenvedhetnek áramütést a horgászok, ha nem elég körültekintőek. Ezért a megyei szövetség a balesetek számának csökkenése érdekében nyomatékosan felhívja horgászai figyelmét a villamos vezetékek horgászbottal történő megérintésére vagy megközelítésére.

HBN