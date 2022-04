Lendületet kaptak

Vitányi István (Fidesz–KDNP) a hetedik parlamenti választását is behúzta a Hajdú 4-es körzetben. Miután ismét egyértelművé vált a győzelme, lapunknak elmondta, az elért eredmények hozták magukkal a sikert. Példaként felhozta, hogy Nagykerekiben hatalmas fölénnyel nyertek, ez például akár annak is köszönhető, hogy a napokban jelentették be, hogy felújítják a Bocskai-várkastélyt. – Ez a győzelem nagy lendületet ad a következő négy évre. Köszönöm az embereknek a támogatást, akik bölcsek voltak, és annak hittek, amit láttak. Hittek annak fejlődésnek, ami az elmúlt 4 és 12 évben történt. Ezeket a bölcs embereket nem lehet átverni – vallja Vitányi István

Folytathatja megkezdett munkáját a Hajdú 5-ös választókerületben Bodó Sándor (Fidesz–KDNP) is. Az Egységben Magyarországért (EM)képviselőjelöltje, Kiss László tűnt ellenfélnek ebben a körzetben, azonban még ő is jócskán alulmaradt. – Nagyon boldog vagyok, és köszönöm mindenkinek azt a támogatást, amit kaptam. Azt látom, hogy a választókerület mind a 15 településén meggyőzően támogatták a kormány politikáját és a személyemet is, igyekszek erre a bizalomra a jövőben is rászolgálni, s mindent megtenni azért, hogy ezen az úton haladhassunk tovább – nyilatkozta lapunknak Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, aki továbbra is országgyűlési képviselőként munkálkodhat a megyében.

A Hajdú 6-os körzetben sem született szoros eredmény, Tiba István (Fidesz–KDNP) magasan verte legnagyobb kihívóját, Hegedüs Pétert, Balmazújváros polgármesterét, az EM képviselőjelöltjét. – Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a választáson, mert úgy gondolom, hogy 63 százalékos részvétel mellett nyerni mindig dicsőség. Külön öröm számomra, hogy a Hajdú 6-os választókerületben a hajdú és nem hajdú emberek bizonyították, hogy nem lehet őket hazugságokkal becsapni, sokkal inkább a tetteknek hisznek. Az elmúlt 4 évben sikeresen tudtunk tovább fejleszteni ezt a területet – nyilatkozta Tiba István. Hozzátette: – Köszönöm, mindenkinek, aki segített nekem, ez legalább annyira az ő érdemük, mint az enyém. Nagyon sok ember volt mellettem, olyanok, akik nap mint nap azért dolgoztak, hogy a képviselői munkámat el tudjam végezni – húzta alá.

Tasó László országgyűlési képviselő megköszönte a támogatást, és örömét fejezte ki, ahogy milliónyi ember szavazott a biztonságra. - Nehéz időszak vár ránk, komoly kihívások állnak előttünk, de nincs mitől, kitől félnünk - fogalmazott, majd hozzáfűzte, a szavak hitelessége és a kampány alatt is tanúsított jóakarat vitte győzelemre a Fideszt.



SzD, KD