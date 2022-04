A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) 13 diákja diadalmaskodott a „Szakma Sztár” elnevezésű országos versenyen – hangzott el a DSZC pénteki sajtótájékoztatóján, melyen az említett sikerek mellett többek között a szakképzés jelenlegi helyzetéről is szó esett.

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellára kifejtette, a szakképzés 4.0 stratégiának egyik kulcskérdése éppen az volt, hogy vajon karrier-e a szakképzés. Lehet-e sikeres valaki, aki a szakképzést választja? A diákok által elért eredmények is jól mutatják: igen. A fiatalok hoztak egy jó döntés, szakmát tanulnak, és azt komolyan is veszik– mondta a kancellár, hozzátéve, büszkék arra, hogy a jó döntéshez megfelelő motivációs tér is párosul, ahol a tanárok megerősítik a diákokat abban, jó az út, amin járnak.

Arra is kitért, a város gazdasági fejlődése szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban voltak sikeresek az országos verseny helyezettjei, ami jól mintázza, a tehetséggondozásról nem csak elvekben fogalmaztak meg célokat, a valóságban is jelen vannak a tehetségek. Továbbá a beiskolázásról is osztott meg információkat. – Örömteli, hogy a DSZC-ben ismét sikerült az előző évhez képest több beiskolázott tanulót felvenni. Több mint 1800-an kapnak ma valamelyik intézményünkből örömhírt, a fellebbezésekkel akár – a 9. évfolyamot tekintve – a 2000 fős határt is átléphetjük. A szülők megértették tehát az üzenetet: a szakképzésben van a jövő – mondta.

Mint az eseményen kiderült, 11 intézmény és 18 ágazat tekintetében 34 technikusi szakmában és 28 szakképzőiskolai szakmában iskoláztak be diákokat. Az informatika, a specializált gép-és járműgyártás, illetve a turizmus-vendéglátás területén vették fel a legtöbb tanulót. A kancellár hangsúlyozta, a kiemelkedő tanulók mellett azoknak is nagy figyelmet szentelnek, akik támogatásra szorulnak a képzéseket tekintve. Nagy létszámban fogadnak vidéki tanulókat, kollégiumot, illetve ösztöndíjat biztosítva számukra.

Példátlan fejlődés

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója elmondta az elmúlt két évben a pandémia miatt nem lehetett megtartani a ballagást a hagyományos módon. Most azonban újra lehetőség nyílt erre, a DSZC minden intézményében.

– Hétfőtől az érettségi vizsgák is megkezdődnek, ez majd 1300 tanulót érint, akiknek döntő többsége tovább folytatja majd a tanulmányait az intézményeinkben – mondta, hozzátéve, májusban mintegy 1800 tanuló szakmai vizsgákat is tesz. Emellett a duális képzés fontosságára is felhívta a figyelmet, sőt, a gazdasági kihívások, igények minél zökkenőmentesebb kielégítése érdekében a közismeret nélküli beiskolázás lehetőségéről is beszélt (összesen 3800 fővel számolnak, egy részük felnőttképzésben vehet részt).

Pósán László országgyűlési képviselő szerint a DSZC országos szinten is példátlan sikert ért el a szakmai versenyen. – A gazdasági fejlődés titka Debrecenben a remek szakképzés, a jó oktatók, és a tanulni vágyó fiatalok. Ha olyan képzőhelyeink vannak, mint a DSZC, szárnyalni tud a helyi gazdaság – emelte ki, hozzátéve, azért is jönnek a városba világcégek, a legfejlettebb ipari technológiákkal, mert van olyan felkészült, szakmához értő munkavállaló-réteg, amely tudja ezt használni, működtetni, sőt sok esetben képes tovább is fejleszteni azokat.

