Talán még sosem volt ennyire aktuális a néhai humorista, Boncz Géza mondása: úgy hasonlít rá, mint két tojás a gázórára. Ahogy ugyanis az energiaárak, úgy a tojás ára miatt is kelet felé vetjük vigyázó szemeinket. A koronavírus-járvány okozta globális gazdasági sokkhatás már beérni látszik, az éppen csak önmagát kiegyensúlyozni igyekvő világpiacot a háború szele ismét megbillentette.

A Nemzeti Agrárkamarát (NAK) kérdeztük az aktualitásokról, és arról, mennyire érinti a magyar gazdaságot a geopolitikai erőviszonyok alakulása.

– Az orosz-ukrán konfliktus komoly veszélyt jelent számos ország élelmezésbiztonságára, és kétségtelen, hogy elmélyíti a világ élelmiszerválságát, különösen a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, de a fogyasztók Európában is szenvedni fognak az Ukrajnában zajló háború okozta potenciális hiperinfláció miatt – vezette fel lapunknak Tóth Andrea vezető állattenyésztési szakértő. A NAK munkatársa szerint a háború tönkreteszi az infrastruktúrát és a berendezéseket, a kibontakozó ukrán mezőgazdasági válságnak pedig hatalmas kihatásai lehetnek a globális nyersanyagellátásra.

Roman Lescsenkóra, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterének beszédére utalva hozzátette,

Ukrajna a világ búzaexportjának 11 százalékát, a napraforgó olajexport 55 százalékát adja.

Az sem javít a helyzeten, hogy orosz mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint Oroszország betiltja a napraforgómag kivitelét április 1-től.

Hogy érinti ez a tojást?

– A hús, illetve tojás előállításának ráfordítási költségei – amelyek közül a takarmány a legnagyobb összetevő – az egekbe szöktek. Az alapanyag piacok mellett az élelmiszerpiacok jelentős átrendeződésével is számolnunk kell: az önellátásra képtelen, de fizetőképes kereslettel rendelkező országok a szegényebb, kiszolgáltatottabb régiókkal fognak versenyezni az alapvető élelmiszerekért. Ukrajna és Oroszország kieső termékeit az importáló országok más forrásokból próbálják majd pótolni, ezáltal is tovább növelve az egyébként is egyre drágább termékek árait. Ez zavart okozhat az eddig jól bevált beszerzési csatornák működésében is – áll a szakértő válaszában.

Az Agrárgazdasági Közintézet Piaci Árinformációs Rendszer adatai szerint Magyarországon a ketreces tartásból származó M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi ára darabonként 31,64 forint volt 2022 első tizenegy hetében, ami 14 százalékkal haladta meg az egy évvel azelőtti átlagárat. A mélyalmos étkezési tojás esetében pedig 16,5 százalékos emelkedés látható. A dobozos 29, a tálcás pedig 27 százalékot emelkedett.

Minimális haszon

A gyakorlatban piaci körképünk alapján azt tapasztaltuk, februárhoz képest szinte minden árus standjánál öt forinttal drágult a tojás ára. A megkérdezett tojástermelők nem túl bizakodóak. Úgy látják, Húsvét előtt jellemzően látható némi fellendülés, de szerintük arra a két-három napra nem lehet alapozni. Egyre kevesebb vevőt és egyre több a kiadást látnak maguk előtt. Az alapanyagok drágulását a saját bőrükön is érzik, többek közt a gabona ára elmondásuk alapján háromszorosára emelkedett. Tovább nehezítették helyzetüket a madárinfluenza-veszély miatt néhány hónappal ezelőtt bevezetett hatósági szigorítások.

– Sajnos egyre többen vásárolnak áruházakban, és ha már ott vannak, beteszik a tojást is a kosárba. Ez látszik a megüresedett piaci standokon is.

Sok árusnak nem éri meg kijönni a piacra, mert kevés a vásárló.

Leginkább idősek járnak, vagy azok, akik régi eszme szerint élnek, és csak termelőtől szerzik be a frissárut. Ráadásul a koronavírus-járvány is negatívan érintett minket – mondta lapunknak az egyik termelő. A hajdúböszörményi férfi szerint – mivel az elmúlt években nem volt drágulás – mérettől függően 50 és 70 forint közé kellene beárazni a tojást. Elmondta, ha a ráfordítási költségek nem mérséklődnek belátható időn belül, kénytelen lesz szakmát váltani, mivel alkalmazottként többet keresne. Az ellátás szerinte nincs veszélyben, tojás ugyanis van bőven. A befektetett költségek azonban nem térülnek meg, és amit az egyik zsebébe betesz, a másikból kiveszi.

