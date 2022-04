A megyei éttermek, büfék, kávézók, cukrászdák, pizzázók, sörözők, borozók és pubok február 28-tól mérték össze népszerűségüket Törzshely 2022 nevű játékunkban. A megyeszékhely kategóriában végül a Bakelit Sör és Kávéház kapta a legtöbb szavazatot.

Lapunk Nagy Kornélt és feleségét, Nagy-Baracsi Edinát kérdezte az ikonikus helyről.

A Bakelit hip-hop underground helyből egy kultúrától túlcsorduló vendéglátóhellyé nőtte ki magát az indulása óta eltelt 23 évben. Mára a külföldi diákok, a fiatal értelmiség és megannyi régi motoros kedvencévé vált. Könyvbemutatók, táncos estek és több száz örök élmény köti össze a város lakóit a patinás múlttal rendelkező hellyel. Maga az épület eredete ráadásul évszázadokkal ezelőttre visszavezethető. Kávéházként indult az 1600-1700-as években, 1890-től aztán Angol Királynő Szálloda néven futott, falai között Kossuth is beszédet mondott. Később többek között olyan költők, mint Ady Endre, vagy Oláh Gábor látogatták napi, heti rendszerességgel.

Családi kötelék

A 40 éve Nagy-Baracsi Edina családjához köthető hely jelenlegi formájának kialakulásáról az üzletvezető-asszony beszélt. – Anno édesanyám az egykor itt működő Csokonai Kávéház üzletvezetője volt, végül hozzákerült a hely. A lehető legnagyobb profizmussal dolgozott (példakép volt számunkra), a vendégkönyvében az első 10 oldal csak olyan sorokkal volt tele, hogy „bár csak cigiért szoktam bejönni, ekkora mosollyal sehol máshol nem fogadnak.” 1999-ig ő vezette, Kornéllal akkor vettük át tőle.

Mi eredetileg egy tőzsdei cégnél dolgoztunk, a végzettségünk is közgazdász.

Ketten 5 diplomával rendelkezünk, mégis itt kötöttünk ki, amit azóta sem bánunk. Visszük a tálcát, és kiszolgálunk, mert ez az életünk. Azt hiszem, 23 év távlatából biztosan büszke lenne ránk édesanyám – mondta Nagy-Baracsi Edina, hozzátéve, a hétvégi napok a legerősebbek vendéglátás szempontjából.

Sok alkalmi munkatársuk van, többen a vendégek közül léptek be hozzájuk dolgozni. Férje, Kornél kiemelte, a nyelvtudás, és a barátságos hozzáállás sokkal fontosabb számukra, mint a kellő vendéglátóipari tapasztalat, vagy a profi felszolgálás. – Én franciául, angolul anyanyelvi szinten tudok, arabul is tanulok, de van kollégánk, aki spanyolul beszél.

Nem az számít, milyen hivatalos képesítése van, a családias, közvetlen légkör, a kedves kiszolgálás a legfontosabb számunkra.

Azt hiszem, talán emiatt is szavaztak ennyien ránk. Nagyon megtisztelő, hogy mi nyertünk! Szívügyünk a Bakelit, már nem tudnánk elképzelni, hogy máshol dolgozzunk – hangsúlyozta.

Kornél 23 éve egy-egy téli és nyári szüneten kívül a hét minden napján hajnalig a pult mögött áll. Mint említette, hatalmas vendégkör, és megannyi barátság alakult ki a több mint két évtizedes, áldozatos munkából. – Bár 1999 óta a fiatal célközönségre építettünk, vannak, akik azóta is ide járnak, megfordulnak nálunk. Régebben bakelit lemezek tarkították az asztalaink tetejét, de a sok táncolás miatt betörtek, és le kellett cseréljük őket. Innen jött a név is, illetve a régi bakelit lejátszónkról, amit azóta is használunk olykor-olykor.

A beltér sokat nem változott az indulás óta, a zenei háttér azonban gyakran megújul, hiszen többnyire a diákság, köztük megannyi külföldi jár ide.

Otthonuknak érzik

A házaspár szerint sokan második otthonuknak tartják a helyet. – A külföldi diákoknak messze él a családjuk, itt viszont van kihez kötődniük. Sőt, általánosságban is elmondható, ez az a hely, ahol barátságok szövődnek, és akad olyan is, aki itt ismerte meg későbbi házastársát. Esküvői fotózásra is visszajöttek már, szűk körű lagzit is tartottak itt, és általában a diplomaosztókra is hivatalosak vagyunk. Volt, aki a szüleit hozta el, hogy megmutassa, hol töltődött fel a vizsgaidőszakok között. Napi kapcsolatban vagyunk a vendégeink háromnegyedével – mondta Nagy-Baracsi Edina.

A Bakelitbe a jelenkor híres zenekarai, színészei is be-betérnek. A Kispál és a Borz, a Punnany Massif, az Ivan & The Parazol is megfordult már itt, de a közeli Ady Endre Gimnázium volt színésznövendékei, vagy a Csokonai Színház színészei is szeretik az ikonikus helyet. Sőt, egy érdekes kezdeményezés, a Szólj be a papnak! is itt látta meg a napvilágot, mely mára országosan ismertté vált.

A zene tehát kortalan, stílusosan régi bakelitlemezek gazdagítják a díszletet, és az italok mellett nemsoká különböző szendvicsek is a menü részét képezik majd.

Emellett 8 sörcsap mosolyog a vendégekre a világ minden tájáról, ráadásul Nagy Kornél egy neves sörgyártó meghívásából Plzeň-ben sörcsapoló mesterként is végzett, egészen Csehországig utazva, hogy a kellő technikát eltanulja, majd a legjobb technológiával ötvözze. És bár két gyermeket nevel feleségével, úgy fogalmazott, ha senki sem szeretné örökölni tőlük a helyet, ő járókerettel is kinyit majd: „Ha bejössz este, itt leszek!”