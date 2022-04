Elmondta, hogy a magyar kormány előrelátóan már márciusban minden lehetőséget megteremtett, és meghozta azokat a jogalkotói lépéseket, hogy akárhányan legyenek is, az itt maradó menedékes státuszba kerülők önmaguknak tudjanak jövedelmet biztosítani. Kettős ukrán állampolgárokról van szó, esetükben három fontos elemre épül a magyar kormány döntése. Az első, hogy a belépők létfenntartási támogatást kérhetnek, akik maradnának, de utána beállnak a munka világába, és saját jövedelmük lesz. A második szempont, hogy nemcsak magasan kvalifikált, hanem alacsonyabb iskolázottságú emberekre is számítani kell azok között, akik az önkormányzatok szálláshelyein lesznek elhelyezve, itt az önkormányzatokra is számítanak annak kapcsán, hogy a közfoglalkoztatásban hogyan tudják őket alkalmazni.

Harmadikként, az itt maradni szándékozók lakhatási támogatást is igényelhetnek.

Aki Magyarország bármely pontján dolgozni szeretne, a magyar állam a kormányhivatalok révén is segíteni tud

– szögezte le Tapolcai Zoltán.

Elmondta, már megkezdődtek azok a felmérések, melyekkel az állandó szálláshelyek összetételét vizsgálják, illetve, hogy az ott tartózkodó emberek akarnak-e dolgozni. A menekültek között nagy létszámban vannak gyerekek, ebből a szempontból is többtényezős a helyzet, mert a szálláshelyek gyakran nem a foglalkoztatási gócpontokban vannak. – Bárándról például nehezen lehet beszállítani tömegeket olyan helyre, ahol dolgozni lehet, a gyerekektől pedig nem lehet messze elvinni az anyákat – fűzte hozzá.

Többnyire képzettek

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Ukrajnából érkezők között alig van alacsony iskolai végzettségű, a legtöbben középfokon és nagyon magasan kvalifikáltak. – Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy el is tudjuk őket helyezni, mivel társadalombiztosítási számra, adószámra és több más adminisztrációra is szükség van. Ehhez a megyei kormányhivatal saját hatósági munkacsoportot hozott létre, hogy ha az igény megjelenik az érkezők között a munkavállalásra, azonnal lépni tudjunk – fejtette ki. A kettős állampolgárok esetén mindent a kormányhivatal intéz, míg az ukrán állampolgároknál a bevándorlási hivatal végzi az adminisztrációt.

Kiemelte:

a kormányhivatalon kívül is megtalálhatják a munkáltatót az itt letelepedő menekültek, ebben az esetben a munkáltató intézi a tajszámot és jelenti be a NAV-nál, mellyel érvényessé válhat a munkaszerződés.

– Bármilyen hullámban is érkezik a munkavállalási igény, meg fogják tudni oldani – szögezte le a főosztályvezető.



Már érdeklődnek a cégek

Több nagy hajdú-bihari cégnél is megjelent már a humanitárius foglalkoztatás igénye – tudatta Tapolcai Zoltán.



A foglalkoztatási főosztály nemrég arra kérte a járásvezetőket, hogy a beérkező, de még be nem jelentett álláshelyeket ismertessék a szálláshelyeken, így a munkavállalók több humanitárius munkafelajánlásból tudnak választani. Problémát jelenthet az ideérkezőknél a bankszámlaszám hiánya, ezt el kell intéznie mindenkinek, aki támogatást szeretne kapni.



SzD