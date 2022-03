Befejezték a hosszúpályi piac fejlesztésének második ütemét: a beruházást hivatalosan pénteken adták át.



A fejlesztés első üteme csaknem 57 millió forintból – 2,5 millió forint önkormányzati önerőből – épült meg és 2020 augusztusában adták át. A második üteme 53 millió forintból valósult meg. A fedett piactér területe jelenleg mintegy 1500 négyzetméter, a mostani beruházásban összesen húsz árusítóhellyel bővült. Zara András polgármester az ünnepségen mondott köszöntőjében kiemelte: a fejlesztés nem csak a település életére gyakorol nagy hatást, a térségben is kiemelkedő szerepe van.



– A környék összes településéről, sőt nagyobb városokból is járnak hozzánk rendszeresen a piacra. A vásárcsarnok lehetőséget ad a helyi termelőknek, a gazdáknak, az árusoknak, ez nagyon fontos. Ugyanakkor rendezvények megtartásához is helyszínt biztosít – emelte ki a polgármester. A magyar kormány célkitűzései között szerepel annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a helyi termékeket helyben árusítsák a termelők, a piac megvalósításával pedig ez az elképzelés is teljesülhet.