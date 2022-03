A beruházás alapkövét szerdán, ünnepélyes keretek között rakták le a Király-ér hídja melletti területen.

– Tíz éve is annak, hogy Polgár és Tiszaújváros vezetése együttműködési megállapodást kötött többek között arról, hogy a két település között kerékpárutat létesítsen. Teltek az évek, és mi vártuk a lehetőséget arra, hogy ehhez a szándékhoz legyen forrás is. Ez forrás végül az előző uniós finanszírozási ciklusban nyílt meg előttünk – idézte fel Tóth József, Polgár polgármestere.

A városvezető elmondta, az öt éve elnyert támogatás felhasználásához hosszú folyamatok vezettek, melynek része volt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a tervezés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása is.

– Bár volt néhány kritikus pillanat, a képviselő-testület soha nem bizonytalanodott el annyira, hogy ezt a beruházást ne akarja megvalósítani. Szerencsére voltak ezekhez partnereink, akik nem csak szavakban, hanem cselekedetekben is fontosnak tartották, hogy a fejlesztés létrejöjjön – utalt többek között arra, hogy Tiba István országgyűlési képviselő közbenjárására 90 millió forint kormányzati többlettámogatást is kapott az önkormányzat a fejlesztés megvalósítására.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, hogy az előző uniós finanszírozási ciklus tervezése során szoros kapcsolat alakult ki mind a város, mind a megyei önkormányzat, mind pedig a kormányzat között.

– Akkor van infrastrukturális fejlesztésre szükség, ha az emberek ezt valóban úgy érzékelik, hogy ez az ő fejlesztésük. Nagyon sokan hajlamosak vagyunk itt mindig abba a tévedésbe esni, hogy milliárdokról beszélünk, és gyakorlatilag projekteket látunk magunk előtt, de valljuk be őszintén: ennek csak akkor van értelme, hogyha látjuk azt is, hogy kik azok, akik használják és ők valóban úgy gondolják, hogy jól döntöttek azok, akik ezeket a projekteket támogatják – hangsúlyozta Pajna Zoltán. Az ünnepélyes alapkőletételt egy flashmob is kísérte, amelyre közel százan érkeztek kerékpárral.

– Hitet tettünk arra, hogy megépítjük ezt a kerékpárutat és most meg is tartjuk a hitünket - fogalmazott beszédében Tiba István. A térség országgyűlési képviselője is kiemelte, hogy minden beruházásnak megvan a saját bürokratikus útja, amely során az elkészült tervek alapján az engedélyeket be kell szerezni, illetve felmerülhetnek olyan problémák is, amelyek megoldásához többletforrásra van szükség.