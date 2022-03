– Senki nem tudja, meddig tart a háború. Az első időszakban érkező menekültek 90 százalékban továbbutazók voltak, mára ez megfordult: 90 százalékuk olyan, akik itt is maradnak, éppen ezért is teltek meg a szálláshelyek – vázolta a tapasztalatait Katona Imre, aki a kezdetekben nem gondolta, hogy ekkora támogatásra lesz szükség. A létrehozott pénzalap felét, mintegy másfél millió forintot már kiutaltak a segélyszervezeteknek, akik ebből a pénzből többek között a gyógyszereket, pelenkát, tápszert vásároltak. Az ügyvezető elmondta, amennyiben szükséges, a pénzalapot bővítik, ugyanakkor az In Hotel rezsiköltségének fizetését is az ő cégei vállalták.

– Mindig azt szoktam mondani, hogy akinek van, annak kötelessége adni. És mindenkinek van: van, aki a szeretetét, a munkáját, pénzt, élelmiszert vagy eszközt tud adni. Mindenkinek kötelessége adni, ezt az élet minden területén elmondom, és ennek megfelelően tesznek a cégcsoportjaik cégei, emberei, vezetői – vallja. A tulajdonos szerint azonban az állam segítsége nélkül nem fogják bírni.

KD