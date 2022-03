– Városunk közbiztonsága kiemelkedő – nyugtázta a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság elmúlt évről szóló beszámolója alapján Czeglédi Gyula polgármester. A közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról készült beszámolóhoz Gali Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető fűzött szóbeli kiegészítést. Kifejtette többek között, hogy a pandémia okozta helyzetben a rendőrökre háruló többletfeladatok mellett munkájuknak is eleget tettek. A fürdőváros közbiztonsága eddig is kiemelkedő volt, a helyzet tavaly továbbjavult. Az ország 134 kapitánysága közül szinte minden mutatóban az első tíz között szerepel a hajdúszoboszlói. A közlekedésbiztonság tekintetében sajnos romlott a helyzet, másfélszer több baleset történt, melyekben 60 százalékkal többen sérültek meg az előző évhez képest. Mindössze egy esetben volt az okozó ittas vezető. A 2022-es évben az önkormányzat a közlekedési kultúra fejlesztésében, az illegális hulladéklerakás visszaszorításának folytatásában, s a hajléktalanok közterületi jelenlétében vár, illetve tervez változást.



Komposztálóládát adnak



Megváltozik a zeneiskola neve, ezt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ felkérésére véleményezte az önkormányzat. A jövőben Zichy Géza Alapfokú Zeneiskola néven működik. A Hőforrás u. 143. sz. alatti feladat-ellátási helyen képző- és iparművészeti ág, illetve azon belül új, népművészeti tanszak indul. A Szoboszlói Bársonytalpúak Menedéke Alapítvány kérelme alapján a képviselő-testület 200 ezer forint támogatásról határozott gyógyszerek, élelem, fertőtlenítőszerek költségeire. Komposztálóládákat biztosít házi komposztálásra a lakosságnak az önkormányzat. Pályázni a készlet erejéig lehet. A pályázatokat május 2-ától lehet benyújtani a kiírásra kerülő hirdetmény szerint.



Az ülésen szó esett arról, hogy négy közbeszerzési eljárás után sikerült kivitelezőt találni a Daru zug parkolójának komplett felújítására bruttó 67,2 millió forintért. A költségvetési tervben a célra 102,6 millió szerepelt. A 35 millió forint különbözetet átcsoportosította a képviselő-testület a Fekete László utcával párhuzamosan kialakítandó utca közvilágítási földkábelezésére, továbbá az Erzsébet utca páros oldalában lévő gyalogoshíd felújítására. Ivóvíz-vezeték épül a Bocskai zugban. Mint közben kiderült, főelzáró és föld feletti tűzcsap is szükséges, ezért pótköltségként 1,143 millió forintot jóváhagyott e célra a képviselő-testület.



Ötmillió forint elkülönített alapot hozott létre a képviselő-testület a polgármester javaslatára az általános tartalékkeretből a Hajdúszoboszlón tartózkodó, segítségre szoruló ukrajnai menekültek biztonságos ellátásához, melyet szükség szerint használnak fel.

A JEC eredményeiről is szól esett



A márciusi képviselő-testületi ülésen a Járóbeteg-ellátó Centrum eredményeiről is beszámolót kért az önkormányzat. Az intézményben nemrégen történt igazgatóváltás, a kinevezés óta elért fejleményekről szólt a jelentés. Böcsödi István igazgató a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy a távleletezés elterjedt és költséghatékony értékelési forma, mert nagy a radiológus szakemberhiány az országban. Az egészségügyi szakellátásban sikerült ultrahangos orvost alkalmazni, és várható nőgyógyász ultrahangos szakorvos érkezése is a JEC-be. Betöltötték a meglévő mellett a megüresedett belgyógyászati pozíciót. Az intézmény pályázatokra is készül, hiszen aktuális a régi eszközök cseréje.

A védőnői szolgálat május 1-jétől vállalkozási forma helyett a járóbeteg-ellátó égisze alatt működik Hajdúszoboszlón. A februárban meghozott előzetes határozat alapján a képviselők egyetértettek a területi védőnői szolgálat működtetésének átvételéhez kapcsolódó intézkedésekkel, az átvevő Járóbeteg-ellátó Centrum alapdokumentumainak módosításával.

Tibai Irma