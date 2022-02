Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében februárban is minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

