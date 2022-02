Mint arról októberben portálunk is beszámolt, hatalmas előnnyel, több mint háromezer szavazattal került az Év fája címmel meghirdetett verseny dobogójának első fokára a város ikonikus japánakácpárja. A megmérettetést 2010 óta minden évben megtartják, tavaly országosan például csaknem tízezer szavazót mozgatott meg.

A nyertes debreceni fák hírneve azonban a mostaninál is nagyobbra duzzadhat: a japánakácok a magyarországi első hellyel automatikusan az európai döntőbe is bekerültek, sőt már szavazni is lehet rájuk, egészen február 28-ig – erre emlékeztetett Facebook-oldalán a Csokonai Színház is szerdán.