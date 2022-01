A tavalyi évet követően idén már könnyebben fel tudtak készülni a központi középfokú felvételi vizsgák lebonyolítására a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Győri István igazgatóhelyettes elmondta: az egész iskola területén fertőtlenítettek, és most is létszámkorlátot tartottak. A belépésnél, a tantermekben és a mosdókban is fertőtlenítőt helyeztek el. A maszkviselés kötelező a diákok számára, a szülők pedig az intézmény földszinti aulájában várhatják meg a gyerekeket.

A diákok már 10 óra előtt elfoglalták a helyeiket a tantermekben, és nagy izgalommal várták, hogy elkezdhessék a vizsgát.