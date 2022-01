Advent, karácsony és szilveszter elmúlta ellenére továbbra is üzemel a műjégpálya a debreceni Kossuth téren, s így lesz ez várhatóan januárban is. A létesítményt nagyon sok iskolás, valamint idősebb ember is felkeresi, hogy korcsolyázzon egy jót a különleges helyszínen. Hétfői ottjártunkkor a főtéren étel- és italárusító pavilonok is szolgálták még a korzózókat.