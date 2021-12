Legközelebb december 10-11-én gyűjtenek tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket a szervezet önkéntesei és munkatársai a megye több Reál- és Penny-üzletében: 7 Reál-élelmiszerboltban (Debrecenben, a Széchenyi utca 57/b. szám alatt és Balmazújváros, Derecske, Komádi, Hajdúböszörmény, Földes, Nádudvar Reáljaiban), valamint 3 Penny Marketben (Debrecenben az István úti, hajdúnánási és balmazújvárosi üzletekben). Hét területi irodájában is fogadja a felajánlásokat a megyei szervezet (elérhetőségek a http://voroskereszthajdu.hu-n). Akinek úgy kényelmesebb, a Vöröskereszt megyei bankszámlájára is küldhet támogatást (10400339-00026562-00000009), melyet kizárólag a Közleményben megjelölt célra fordít az ellenőrzött és átlátható szervezet.

Mentsük meg a karácsonyt együtt!

„Bizonyítsuk be idén is, hogy Hajdú-Bihar megyében akkor is tudunk adni, ha nekünk sem könnyű! Segítsünk együtt azoknak, akiknek most a legnehezebb a túlélés, és az is öröm, ha étel kerül az asztalukra karácsonykor. Csak így lehet teljes az ünnep” – hangsúlyozzák a Vöröskereszt megyei önkéntesei, munkatársai, és kérik a megyei lakóit, hogy a gyűjtőhelyeken válasszanak vásárláskor legalább egy tartós élelmiszert, és tegyék a gyűjtőkosarakba.

A felajánlásokból a mindennapi megélhetésért küzdő nagycsaládoknak, kisnyugdíjasoknak, egyedülálló, beteg embereknek, a járványhelyzetben vagy más okból krízishelyzetbe kerülőknek karácsonyi segélycsomagokat adnak a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének területi szervezetei az ünnep előtt.

A gyűjtések pontos időpontjai és helyszínei

Reál-üzletek: