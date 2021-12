Luca olyan családból származik, amely kezdettől fogva mellette állt, támogatta a mozgásban – nem véletlen, hogy a másik két testvére is élsportoló. Türelmesek voltak vele, elfogadták, hogy lépésről lépésre haladjunk előrébb. Lucának pedig olyan a hozzáállása az atlétikához, a versenyzéshez, ami passzolt az enyémhez. Ha voltak is problémák, mindig megbeszéltük. Egyetlen egy emlékezetesebb összezörrenésünk volt: utolsó serdülő éves korában egy téli nap nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna. Akkor azt mondtam, hogy na, Luca, most menj haza, majd akkor gyere vissza, ha átgondoltad, és akarod csinálni. Két nap múlva visszajött, beletette azt a munkát, aminek folyományaként a következő évben kijutott az ifjúsági világbajnokságra, ahol komoly eredményt ért el. De ő is volt rám hatással az évek alatt, mert nekem is voltak olyan tulajdonságaim, amiket le kellett vetkőz­ni. Határozott személyiség vagyok, igen nehéz úgymond letéríteni a pályáról, de a közös munkánk alatt megtanultam, hogy az ő véleményét is meghallgatva átgondoljam, és ha kell változtassam a dolgokat.