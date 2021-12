Debrecen városa és az egyetem, ahogyan a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is kölcsönösen segíti, támogatja egymás törekvéseit és fejlődését. A város mindig magáénak érezte az egyetemet – ez jelentős anyagi támogatásokban is megnyilvánult –, az egyetem pedig mindig is igyekezett a maga eszközeivel, tudásával, kapcsolatrendszerével, kutatásaival előmozdítani a város fejlődését, gyarapodását. Azok a beruházások, ipari vagy szolgáltatói vállalkozások, amelyek az elmúlt években Debrecenben történtek és történnek, közvetlenül vagy közvetve, de számos vonatkozásban kapcsolódnak az itteni oktatási és tudományos környezethez, az egyetemhez, a városi szakképzéshez, és fordítva is igaz: az egyetemi fejlesztések is ezer szállal fonódnak össze a várossal, az itteni ipari környezettel, logisztikai feltételekkel, infrastruktúrával. Az újabb egyetemi beruházások, fejlesztések tehát tovább erősítik városunk gazdaságát, újabb munkahelyeket jelentenek, majdani bevételeik az egyetemet és a várost erősítik, azaz végsősoron a debreceni emberek javát szolgálják. Ma már a legmodernebb műszaki, informatikai felszereltségű cégek vannak jelen városunkban, s ez a helyzet még csak a kezdet.