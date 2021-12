Az eredetileg Kokaslóhalom körüli ütközet után a magaslatot a magyar sereget vezető Nagysándor Józsefről, későbbi aradi vértanúról nevezték el. A honvéd vezérőrnagy ezen a kunhalmon állította fel a főhadiszállását, és ez azért volt jó választás, mert (ahogy arról napjainkban is meggyőződhetünk) kiválóan belátható róla a környék. Igaz, a csata napján a tábornok éppen az Aranybikában ebédelt, amikor jelentették a Paskievics vezette, sokszoros túlerőben lévő, 80 ezres orosz cári csapat érkezését. Az elvesztett harcot követően Nagysándornak sikerült elmenekülnie és csatlakoznia Görgei Artúr alakulatához, ám mivel végül augusztus 13-án, Világosnál letették a fegyvert, ő sem kerülhette el a kivégzését. A nem felejtő utókor 1899-ben emelte a 8 méter magas, debreceni obeliszket a halom tetejére. Az emlékmű táblája szerint a mieink hősi elszántsággal küzdöttek a szabadságért, s végül elvesztették a csatát, de honvédeink emléke örökké élni fog. Vasárnapi ottjártunkkor többen is sétáltak az egykori harcmezőn, sőt egy autós piknikező társaság is beszélgetett a Nagysándor-halom tövében. Átmentünk a közeli hadifogoly-temetőhöz is (melyet valószínűleg a Nagysándor-halomnál is kevesebben ismernek), s ezen a szívszorító helyen ezúttal nyitott kapuk fogadtak minket.