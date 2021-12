A TOP Plusz program támogatásával több projektet is megvalósítana a település vezetősége. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester lapunknak elmondta, hogy a tervek szerint tovább folytatnák a belvízrendezést, valamint utat is építenének; ez utóbbi a településnek kiemelten fontos. Szavai szerint az önkormányzat igyekszik úgy gondolkodni, hogy a településnek mindig egy-egy részét fejleszti. Hozzátette, hogy van két állami út is, mely a településhez tartozik, ezeket tehermentesítenék, az elképzelések szerint azzal párhuzamos utakon közlekedhetnének a lakók.