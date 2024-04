A hajdú-bihari katasztrófavédelem az ügyeleti összefoglalójában arról írt, hogy a munkát teherautókkal és munkagépekkel is segítették, az oltóvíz utánpótlását vízszállítók biztosították.

Egy keddi frissítés szerint a reggeli órákban még mindig oltották a tüzet vízágyúval, védősugarak fedezete mellett. A munkálatok egész éjszaka zajlottak, reggelre azonban már csak két debreceni gépjárműfecskendő és egy vízszállító maradt a helyszínen.

Többen is füstszagot éreztek

Vélhetően ehhez a tűzesethez kapcsolódik, hogy kedd hajnalban többen is füstszagról számoltak be egy nagy debreceni Facebook-csoportban. A szagot többek között a Tócóvölgyben, az Újkertben, Vénkertben, a Derék utcán, a Poroszlay úton, a Piac utcán és az Abigél utcán is érezték, volt, aki a Jerikó utcán erre „riadt fel” 3.50-kor. A kora reggeli órákban a tapasztalataink szerint azonban már nem volt nyoma a jelenségnek.

