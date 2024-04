Tűzoltók hoztak le egy kisfiút egy debreceni mászóka tetejéről még szerdán, az esetről a Haon is beszámolt csütörtök reggel. Az elsőre furcsa mentőakcióról a katasztrófavédelem Facebook-oldala most több részletet is megosztott, így tisztább képet kaphatunk arról, mi is történt a Nagyerdőn.

Mint írták, a kisfiú, Samu Budapestről érkezett Debrecenbe a tavaszi szünetben, és kilátogattak a nagyerdei játszótérre. A gyerek felmászott az egyik mászóka tetejére, de lejönni már nem mert. Szülei hosszú percekig biztatták, hogy meg tudja csinálni, de nagyon megijedt,

a jelenet pedig egy tűzoltófeleségnek is feltűnt, aki megpróbált a férjétől videóhívásos segítséget kérni. A terv az lett volna a poszt szerint, hogy a tűzoltók meghozzák a kisfiú bátorságát a lemászáshoz, ez azonban nem jött be, a gyereken pedig kezdett eluralkodni a pánik. A hétéves kisfiút végül a tűzoltók létrával közelítették meg, majd lehozták a magasból.

Azt is hozzátették, hogy Samu jól van, és ha ideje engedi, a debreceni tűzoltólaktanyát is meglátogatja majd.