Három éve ralizik szabadidejében, pár hónapja viszont már tűzoltóautót is navigál Balázs Nándor tűzoltó őrmester, akiről az országos katasztrófavédelem Facebookja posztolt pénteken. A Hajdúböszörményben szolgáló szakembert jó néhány éve ralisofőr kollégája hívta el egy élménykörre a bejegyzés szerint, és azóta a sport szerelmese. „Videóelemzésekbe kezdett, majd versenyről versenyre írt egyre jobb itinert barátjának, amelyek dobogós eredményeket hoztak. Nándi szorgalma tehetséggel is párosul, egy-két versenyen »idegen« sofőröket is jól navigál” – olvasható a posztban.

A 41 éves tűzoltó vallja,

sosem késő olyan hobbit találni, amelyben eredményes tud lenni az ember.

Balázs Nándor azt is elmondta, amikor a ralis tűzoltó bajtársa mellé ül be a jobb egybe, csak összemosolyognak: vonulás közben is mehet az itiner.