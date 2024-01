Újabb bakancslistás kívánságában talált segítő szándékú emberekre Csire Zsuzsi, a 21 éves debreceni szívbeteg lány. Zsuzsi egyik nagy álma, hogy önkéntes tűzoltó legyen, az ügyben már a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoport elnökével, Hegedűs Gáborral is találkozott, valamint a debreceni tűzoltók is tartottak neki képzést, amelyben az éles bevetésekben használt technikákról tudhatott meg többet. Minderről az országos katasztrófavédelem honlapja írt szerdán, rövid videót is csatolva a lány kiképzéséről.

A felvételeken az látszik, hogy Zsuzsit többek között a csomókötésre és a füstben tájékozódásra is megtanították, de emelőkosaras daruból is szétnézhetett a város fölött.

…Mióta a bakancslistám a nyilvánosság elé került, az utóbbi időben egy olyan érzés jött fel bennem, hogy mivel rengeteg segítséget kaptam rengeteg csupaszív embertől, hogy most már én is szeretnék adni a világnak. És mindenképpen én is szeretnék ide a tűzoltósághoz mint önkéntes csatlakozni… Úgy gondolom, hogy az önkéntesség a mai világban egy nagyon fontos dolog, és nem lehet tényleg elégszer mondani, mert segítségre mindenütt szükség van… A világnak adni jó. Hogy másnak az örömét látjuk, az szerintem leírhatatlan dolog

– idézte Csire Zsuzsit a katasztrófavédelem közösségi oldala.

A lány történetéről portálunk is több cikkben számolt már be. Fiatal kora ellenére már két szervátültetésen is átesett, viszont a második szíve is elkezdett kilökődni, harmadik transzplantációra pedig már nincs lehetősége. Ebből kifolyólag már csak hónapjai, jobb esetben 1-2 éve lehet hátra, amelyet azonban szeretne minél több élménnyel megtölteni, így bakancslistát írt arról, mit szeretne megvalósítani.