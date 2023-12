Ezután találkozhatott Battai Sugár világbajokkal, továbbá a többszörös Európa-bajnok és vb-győztes kerekesszékes vívóval, Osváth Richárddal. Ricsi a Pisában nyert világkupa aranyérmét, Sugár pedig a dedikált olimpiai pólóját adta ajándékba.

Nagy vágyam volt egyszer kipróbálni a vívást. Meglepődtem, mert nem olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről látszik! De nagyon kedves és segítőkész volt itt is mindenki. Ezután meghívást kaptam egy jégkorongmérkőzésre. Mikor mondták, hogy én dobhatom be a korongot, el se akartam hinni! Mondta Daniella, a tévé is ott lesz. Úristen, most mindenki engem fog nézni? Mi van, ha elesek a jégen? De remek érzés volt!

– közölte, hozzátéve, a korongbedobásnál Mihalik András, a DEAC támadója volt jelen, aki korábban osztálytársa is volt, így magától értetődő volt, hogy egymás nyakába borultak. Ráadásul a debreceni hokisok 5-2 legyőzték az Újpestet, ami külön öröm. Zsuzsit megkereste a Magyar Jégkorong Szövetség igazgatója is, meghívást kapott a decemberi világbajnokságra, ami Budapesten lesz.

A DEAC egyik meccsén Zsuzsi dobta be a korongot

Forrás: Napló-archív

Debrecen egyetlen ötcsillagos szállodájába is meghívást kaptak, ahol kipróbálhatta a tengeri herkentyűket, sőt, a látványkonyhában megtanították neki, hogyan kell tökéletesen elkészíteni a lazacot. A DVSC kézilabdaklubjának támogatói megvásárolták a csapat Brest Bretagne elleni győztes meccsen viselt rózsaszín mezeit, az ebből befolyt 2,7 millió forintot pedig a napokban át is vette Zsuzsi.

A kéziseknél is sok emberrel találkozhattam, mindenki nagyon kedvesen állt hozzám, erőt adtak. Sőt, még egy meccsre is meghívtak, a pálya mellől nézhetem a történéseket

– mondta csillogó szemmel. Zsuzsi novemberben eljutott a Nemzeti Színházba is, ahol a János vitézt nézte meg édesanyjával. A színház kisbuszt küldött értük, és haza is hozták őket. – Csodálatos volt a díszlet, az előadás, a színészek. Nem is emlékeztem a történet végére, sírtam, amikor Iluska meghalt. Mondtam magamban, így nem lehet vége! És amikor Iluska feltámadt, azt jelnek vettük mi is. Nem véletlen, hogy pont ezt a darabot kellett látnom. Az én betegségemre is kell megoldást találni! – csuklott el a hangja. Zsuzsit Tokajban is meglepetés várta. A barátnői elvitték borkóstolásra.

Amikor megérkeztünk, a tulajdonos megkérdezte, hogy miért mentünk oda? Annyit mondtam, hogy egy bakancslistás élményemet szeretném kipipálni. Később félrehívott, és megkérdezte, hogy miért bakancslistás? Elmeséltem röviden a történetem. Mikor jöttünk el, egy 2002-es Tokaji aszút ajándékozott nekem, hiszen abban az évben születtem. Szerettem volna korábban megvenni azt a bort, ám túl drága volt, de persze ő erről nem tudott. Majdnem elsírtam magam. Úgyhogy megbeszéltük, ha felvesznek a pszichológiára, akkor felbontjuk. Ez is egy plusz motiváció, hogy mindenképpen be kell kerülni az egyetemre

– nevetett fel.

Zsuzsi a barátnőivel borkóstolóra utazott Tokajba

Forrás: Csire Zsuzsi-archív

De eljutottak Budapestre egy Michelin-csillagos étterembe is, sőt, a Dancing with the Stars egyik felvételére is! – A gyártásvezető meghívott a nővéremmel együtt. Élőben láthattam a sztárokat, T. Danny-vel és Radics Gigivel fotózkodhattunk is! Reszkettem a boldogságtól! Nekem, egy kis embernek ez hatalmas élmény volt! Remek volt végignézni a műsort, együtt izgultunk a táncosokkal. Szőke Zsuzsi táncostól kaptam meghívást magán táncórára, arra is készülök. Ja, majdnem elfelejtettem! Az élő adás előtt volt egy rögtönzött táncverseny. A legnagyobb higgadtsággal ültem, amikor kihívtak a parkettre. Párt kellett választanom a nézők közül, majd öt percig táncoltunk a többi párossal együtt. A közönség választott, és mi kaptuk a legnagyobb ovációt, így nyertünk. A végére rendesen kifulladtam, 150 volt a pulzusom, de megérte! – mesélte fülig érő szájjal Zsuzsi.

Zsuzsi és nővére a Dancing with the Stars stúdiójában

Forrás: Csire Zsuzsi-archív

Élmények, amik még hátravannak

Egy házaspár megkereste a családot, hogy a bakancslistás élmények közül a római vakációban tudnának segíteni. Nekik köszönhetően december 20-22. között édesanyjával elutazhat Zsuzsi, aki először fog repülőn ülni. Természetesen orvosa beleegyezésével. Hívták Izlandra, hogy megnézze a sarki fényt februárban, meghívást kapott a horvát és az olasz tengerparthoz is, Albániában is szívesen látnák.

Van, akivel korongozni fog a jövőben, mással ausztrál juhászkutyát sétáltatni. De szervezés alatt van golden retriever kiskutyák simogatása, kikapcsolódás a Gyulai Várfürdőben, a lövészet kipróbálása, a bécsi karácsonyi vásár megtekintése, igazi kürtőskalács evése Erdélyben. De azt is felajánlották, hogy Magyarország egyetlen női parfümőrje elkészíti a saját illatát, és még sorolhatnánk.

Annyi minden van, amit szeretnék még átélni. Amikor elkezdtem a bakancslista megírását, igazából csak leírtam, ami eszembe jutott. Nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet! Picit ijesztő is, hogy ha most valamit kitalálok, akkor lehet, hogy holnapra érkezik rá egy felajánlás. Úgy érzem, az üzenet elérte az embereket, érzik, hogy mire van szükségem, mi az, ami hajt tovább. Időre van szükség az élmények átéléséhez, így amíg nincs kipipálva minden, addig nem telhet le az én időm

– közölte. Zsuzsit Agárdi Szilvi énekes is megkereste. – Nem gondoltam volna, hogy híres emberekhez is eljuthat az én kis történetem. Felajánlotta, hogy felülhetek a terápiás lovára. Ez is hatalmas megtiszteltetés! A lovak a mindeneim! A lovasterápia, a lovagoltatás mindig is közel állt a szívemhez, de mivel gyakorlatilag nincs immunrendszerem, így sokat nem lehetek a lovak közelében. De sebaj, maradnak a nyuszik és a pszichológia a gyerekkel – mosolyodott el Zsuzsi, aki elmesélte, nyáron újabb nyúllal gyarapodott a családjuk. „A kisebbik gombóc” most négy hónapos, akiről gondoskodnia kell.

Zsuzsi az új nyuszijával

Forrás: Csire Zsuzsi-archív

– Ő még baba nyuszinak számít, küldetésem, hogy felneveljem. Ez is plusz erőt, motivációt ad. Szerintem érzi, hogy valami nincs rendben velem, mert amikor kiveszem a helyéről, egyből a szívemhez teszi a kis fejét és ott marad percekig – szorította kezét a mellkasára. A fiatal lánynak azt is felajánlották, hogy elviszik sziklamászásra, de arra az egyre nemet mondott az orvosa. Zsuzsi TB-je december 15-én lejár, de 10 kedves ember egy évre előre elutalta az összeget, és egyik legnagyobb vágya, a jogosítványszerzés is egy lépéssel közelebb került hozzá. Egy oktató (aki mentődolgozó is) megkereste, hogy szívesen szárnyai alá venné. –

Tegnap reggel is arra ébredtem 8 órakor, hogy öt nem fogadott hívásom volt öt különböző számról. Mindegyik vagy új felajánlás volt, vagy egy-egy bakancslistás élmény egyeztetése miatt kerestek. Egy minimális nyomást érzek, mert szeretnék minden üzenetre azonnal válaszolni, de ez igazából kivitelezhetetlen. Dolgozom azon, hogy tudatosítsam, ez mind értem van, senki nem fog megharagudni, ha egy nappal később válaszolok. Az volt a fő célom, hogy boldog legyek, és most boldog vagyok. Mondtam anyáéknak, hogy így méltó befejezése lehet az életemnek

– sütötte le a szemét.

Küzd, ameddig bírja

Zsuzsi állapota nem javult, de szerencsére nem is romlott nyár óta az ultrahang alapján. Az orvosok már nem feltétlenül az eredményeket nézik, hanem a lány terhelhetőségét. Szerencsére jól van, és bízik benne, ez az állapot huzamosabb ideig fennmarad.