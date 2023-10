Villámgyorsan bejárata az országos sajtót Csire Zsuzsi története. A fiatal debreceni lány tízéves korában súlyos, vírusos eredetű szívizomgyulladást kapott, ami után szíve működésképtelenné vált, majd 2013-ban transzplantáción esett át. Visszanyerte életerejét, kitűnően tanult, tervezte a jövőjét, majd kiderült, immunrendszere ellenanyagokat termelt az új szív ellen, a gyógyszerek sem segítettek, így 2021 novemberében a második szívátültetésre is sor került. A transzplantáció után sok, váratlan és életveszélyes szövődmény lépett fel, de Zsuzsi harcolt, javult az állapota, és a műtét után 5 hónappal hazaengedték. Sikeresen leérettségizett, élte az életét, ám öröme nem tarthatott sokáig: kezelőorvosai közölték, ismét beindult a kilökődési reakció, és harmadik transzplantációra már nincs lehetősége – írta a deac.hu.

– A most 21 éves lány megírta bakancslistáját, hogy minél több élményben lehessen része. Ez a bakancslista elsőként jutott el hozzánk, és amikor láttuk, hogy olyan álmai is vannak, amiknek beteljesüléséhez mi is hozzá tudunk járulni, nem tétlenkedtünk. Mindig is szeretett volna részt venni egy lovas fotózáson hercegnő ruhában, valamint tervei között szerepelt a vívás kipróbálása. Mivel a DEAC-nak van lovas- és vívószakosztálya is, azonnal intézkedtünk. Ifj. Szabó Gáborék és Battai Sugárék is szeretettel fogadták a lányt, minden segítséget megadtak, hogy teljesüljön a vágya – írták.

Nagy élményeket szerzett

Azóta Zsuzsi túl van a lovas fotózáson, ráadásul az ország egyik legjobb díjugrató lovával, Mezőhegyes Chabalával pózolhatott, majd felülhetett Arafat hátára. A csodálatos képeket pedig nem más készítette, mint az elismert fotóriporter, a DEAC és az egyetem fotósa, Derencsényi István. A kattintgatások végeztével ifj. Szabó Gábor átadott Zsuzsinak egy díjszalagot, amit egy nemzetközi nagydíjgyőzelmekor kapott. Két nappal később a vívóknál tettünk látogatást. Zsuzsi nagyon boldog volt, hogy találkozhatott és együtt forgathatta a kardot világbajnokunkkal, Battai Sugárral, valamint a többszörös Európa-bajnok és vb-győztes kerekesszékes vívónkkal, Osváth Richárddal.

Az asszók után a két kiválóság tartogatott még meglepetést: Ricsi a Pisában nyert világkupa aranyérmét, Sugi pedig a dedikált olimpiai pólóját adta ajándékba. Ezzel még nem ért véget a DEAC és Csire Zsuzsi közös története, hiszen a fiatal lány nagyon szereti a jeges sportágakat is, így meghívtuk a november 19-én rendezendő DEAC-UTE Erste Liga-mérkőzésre, amelyen ő végzi majd el a korongbedobást. Nem mellesleg mindezt a tévé nyilvánossága előtt teheti meg, hiszen a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.