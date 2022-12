Ahogy arról korábban beszámoltunk, csodálatra méltó Csire Zsuzsi kitartása. A több mint 40 szívműtéten és két szívtranszplantáción átesett debreceni lány története sokakat megérintett.

A húszéves Zsuzsi második szívbeültetése utáni gyötrelmes szenvedés ellenére mindig azt mondta: meg akar gyógyulni, élni akar, vannak még álmai!

Nem adta fel, kész bármi áron meggyógyulni: a műtét után kétoldali tüdőgyulladásból, veseelégtelenségből, agyi trombózisokból és agyi ödémákból is felállt már. Zsuzsi édesanyja, Tóthmartinez Beatrix a Haonnak meghatóan nyilatkozott: az utóbbi időszak szörnyűségei után végre fellélegezhettek, azonban újból rettegés lett rajtuk úrrá, mivel enyhe kilökődési reakció indult be a legújabb szív ellen, és Zsuzsinak pajzsmirigy-túltermelése is lett.

Nem értjük, hiszen az első négy műtét még teljesen jó eredményt mutatott, akkor még a szívet befogadta a szervezete. Mindezek ellenére mai napig hiszünk Zsuzsi teljes gyógyulásában. Szeretne sokat sportolni, többek között úszni, korcsolyázni, kirándulni és táncolni, illetve lovakat és nyuszikat simogatni, ugyanis ezek az állatok a kedvencei, de legfőképpen egyetemre szeretne menni

– mondta az édesanya. Hozzátette, hogy a kórházban eltöltött hosszú hónapok után kellett szembesülniük az életkörülményeik megromlásával. Zsuzsinak nagyon sok gyógyszert kell szednie, ezekre nincsen közgyógytámogatás.

Nehéz napok jönnek

Minden héten Budapestre utaznak, akár több napra is, a szállást, az élelmet, a gyógyszereket önerőből finanszírozzák, és még ehhez jönnek a rezsiköltségek, Zsuzsi speciális diétája, valamint a fertőtlenítőszerek beszerzése is hatalmas anyagi terhet ró az egyedülálló édesanyára. – A jövőben is gyakori kontroll vizsgálatokra, további szívbiopszia műtétekre kell felutaznunk Budapestre. A jelenlegi eredmények újbóli kilökődési reakció beindulását mutatják az új szívnél, így nem tudhatjuk, mikor és mennyi időt kell majd a fővárosba töltenünk. Sajnos kocsink nincsen, önerőből kell megoldanunk mindent. Már tíz éve kiestem a napi munkából, még alkalmi munkavállalóként sem tudok dolgozni Zsuzsi ápolása mellett – mesélte fájdalmasan Beatrix. Hozzátette: ápolási díjból élnek, illetve külső segítséggel tudták eddig is átvészelni a „viharokat”, teljes bizonytalanságban élnek napról napra.

ND