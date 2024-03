A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elkészítette a tavalyi, 2023-as évben történt közúti balesetekre vonatkozó statisztikáit, számolt be róla a Világgazdaság. Az adatok tanúsága szerint, bár tavaly kevesebb baleset történt a hazai utakon, azok száma így is meghaladta a 14 ezret. Az autópályák tekintetében szintén alacsonyabb esetszámot regisztráltak, de a legtöbb baleset továbbra is az M1-es autópályán történik. Megjegyzik, 2022-ben a regisztrált 582 balesetből 146, tehát minden negyedik az M1-esen következett be, de ugyancsak veszélyesnek számít az M3-as és M5-ös autópálya is. Az M6-os és M7-es autópályákon már nagyobb biztonságban lehet közlekedni, ugyanis kisebb a valószínűsége a baleseteknek. Az M0-s meglepő módon a középmezőnyben végzett 85 személysérüléssel járó balesettel.

Mint írták, a KSH által közölt adatokból az is szembetűnő, a balesetek 85 százalékát (3168) személyszállító járművel idézték elő. A többit teherszállító jármű (285), egyéb jármű (51), gyalogos (211), utas (9) vagy állat (25) okozta. A személyszállító járművek közül a legtöbb balesetért a személygépkocsi-vezetők voltak felelősek, 3,4 százalékkal nagyobb arányban, mint a megelőző év hasonló időszakában.

Legnagyobb mértékben, 59 százalékkal a motorkerékpárral okozott balesetek száma nőtt.

2023 utolsó negyedévében 235 balesetet okoztak alkoholos befolyásoltság alatt, ez az összes baleset 6,3 százaléka. Hiába csökkent jelentősen az ittasan okozott balesetek száma is, 2023 negyedik negyedévében a balesetek 93 százalékáért a járművezetők voltak felelősek.

Az ő hibájukból bekövetkezett balesetek három legfőbb oka továbbra is

a sebesség nem megfelelő alkalmazása (30 százalék),

az elsőbbség meg nem adása (29 százalék),

valamint a szabálytalan irányváltás (24 százalék) volt.

Pest után Hajdú-Biharban történik a legtöbb baleset

A vármegyei adatok egészen megdöbbentőek. Budapesten 755 balesetet regisztráltak 2023 negyedik negyedévében. A vármegyék közül a legtöbb baleset a legnagyobb lélekszámú Pest vármegyében (410) történt, majd Hajdú-Bihar (230), Győr-Moson-Sopron (218) és Bács-Kiskun (215) vármegye következik, míg a legkevesebb balesetet Nógrád (66) vármegyében jegyezték fel.

Az év végén emelkedett, de 2023 egészében csökkent a halálos balesetek száma.

A KSH azt is tudatta, hogy a balesetek száma 4,5, a balesetekben megsérült vagy elhunyt személyeké 2,7 százalékkal emelkedett 2023 negyedévében az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. A 3749 balesetben összesen 5003-an sérültek meg, közülük 145-en vesztették életüket. Az ittasan okozott balesetek száma jelentősen, 13 százalékkal csökkent. A 2023. év folyamán összesen 14 452 baleset történt a hazai utakon 2 százalékkal kevesebb a 2022. évinél. Az ezekben elhunyt és megsérült személyek száma pedig 4,3 százalékkal esett vissza.