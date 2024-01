Az országos médiát is bejárta, így széles körben ismertté vált az az eset, mely során egy debreceni nőnek és fiának több fogát is kihúzták fogorvosi végzettséggel nem rendelkező személyek. A történésekről a Haon is beszámolt, 2023 decemberében pedig az áldozattá vált nő is nyilatkozott portálunknak.