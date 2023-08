Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Haonnak elmondta, hogy miért érdemes még a szezon megkezdése előtt kitisztíttatni a kertes házak kéményeit. Továbbá arra is kitért, ha ezt csak később szeretnénk megtenni, mire figyeljünk.

Azt tanácsoljuk, hogy még a fűtési szezon előtt rendeljék meg a kéményellenőrzést, így hamarabb sor kerülhet rá, mint amikor naponta 100-150 regisztrációt kezelnek a szakemberek. Ha várunk a kéménytisztítással, akkor arra fontos odafigyelni, hogy a kéményellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia

– mondta.

Ezt követően ismertette a kémények javasolt ellenőrzési gyakoriságát is. Ez a gázos fűtés esetén kétévente, míg szilárd tüzelésnél évente egy alkalommal ajánlott.

Akik családi házban élnek és az ingatlanba nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes.

Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik

A sajtószóvivő felhívta a figyelmünket arra, miért is fontos annyira, hogy éljünk a kéménytisztítás lehetőségével.

A tavalyi évben a tűzoltókat harmincnyolc kéménytűzhöz riasztották Hajdú-Bihar vármegyében. Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik.

Az esetek leggyakoribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva a kémény, ezért a belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Ebben az időszakban a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma is megnő. Sokan gondolják úgy, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, de ez egy tévhit. Minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő potenciális forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nincs megfelelő levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, valamint a vegyes tüzelésű kazán és a konvektor is működés közben a helység oxigénjét használja fel. Ha nincs elég friss levegő a szobában, akkor szén-monoxid fog keletkezni, ami magasabb koncentrációban halálhoz is vezethet.

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre

– tette hozzá Papp-Kunkli Nóra.