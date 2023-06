A tárgyalóteremben megjelent a bűnügyi felügyelet álló vádlott, valamint édesapja, illetve a megkéselt lány egyik hozzátartozója is.

Az ügyész az ülés kezdetén ismertette a vádirat lényegét, mely szerint a két diáklány egy iskolába járt a Böszörményi úton, habár látásból ismerték egymást, nem voltak baráti viszonyban. A januári események előtt két héttel kezdődött a konfliktus, amikor a vádlott közzétett egy történetet az Instagramon, melyet volt kedvese, a sértett jelenlegi párja is megtekintett. Ezt észlelve képernyőfotót készített a megtekintésről, melyet elküldött az új barátnőnek, hogy rámutasson: még mindig figyelemmel kíséri őt korábbi barátja.

Emiatt vita alakult ki köztük, az alkalmazáson keresztül sértegetni kezdték egymást.

Megállapodtak, hogy a nézeteltérést személyesen rendezik, az egyik tanítási nap után a középiskola mögött lévő játszótéren találkoztak, ahová barátaik is elkísérték őket. A szóváltás élőben folytatódott, amikor a vádlott egy pillangókést húzott ki a zsebéből, pengéjét kihajtva csapkodó mozdulatokkal hadonászott a levegőben. Vitapartnere hátrálni kezdett, azonban a támadó háromszor is megvágta a fegyvertelen lányt a vállán, valamint mellkasánál meg is szúrta.

A baráti társaság egyik tagja észlelve a kés, kicsavart a lány kezéből, akik ezután újra rárontott riválisára. Végül ismerőseik választották szét őket, majd miután a sérült lány visszatért az iskolába, a portás mentőt hívott, és értesítette a rendőrséget is, akik intézkedtek a helyszínen maradt késelő lány ellen.

Indulatos személyiség

Az igazságügyi elmeorvosszakértői véleményt szerint a fiatalkorú lány személyisége beszűkült, alkalmazkodási és beilleszkedési nehézségekkel küzd. Érzelmi feszültséghelyzetben indulatossá, lobbanékonnyá válik, a konfliktuskezelése nem hatékony. Kiemelte, nem zárható ki, hogy hasonló helyzetben ugyanilyen megoldást válasszon, azonban van rá esély, hogy pozitív irányba változzon szakember segítségével. Elmebetegségben ugyanis nem szenved, értelmi képessége korának megfelelő.

Az ügyészség két év fiatalkorúak börtönében töltött szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte öt év próbaidőre felfüggesztve, valamint pártfogói felügyeletet kérvényezett, amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a vádirattal egyezően beismeri a bűnösséget és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Az ügyész indoklása szerint az életveszélyt okozó testi sértés súlyos bűncselekmény, mely halált is okozhatott volna. Azonban az indítvány benyújtása előtt fokozott figyelmet fordított a vádlott személyiségére, aki nyilatkozata szerint szeretne esélyt kapni, továbbtanulni és dolgozni. Mindezt alapvetően jó magaviselete, a családi környezetében végzett környezettanulmány és iskolai jellemzése is alátámasztotta. Úgy ítélte meg, hogy a felfüggesztéssel is elérhetőek a büntetési célok, azonban a tárgyi súlyra való tekintettel azt a törvényi maximumban határozzák meg. Az ügyész szerint indulatkezelési probléma miatt fajulhatott idáig az ügy, amely megfelelő szakember igénybevétele mellett a jövőben kezelhető. A pártfogó feladata lesz az, aki az életvezetési tanácsok megadása mellett kijelöl egy megfelelő szakembert, aki segítséget nyújt a lobbanékonyság kezelésében.

A megkéselt lány ügyvédje felszólalásában elmondta, habár védence az orvosszakértői vélemény alapján nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azóta légzési nehézségei merültek fel. A lány jelenleg szakmai gyakorlatát végzi, munkahelyéről rendszeresen haza kell menni, mivel nem bírja a terhelést. Bírói kérdésre válaszolva azonban elmondta, erről orvosi látlelettel nem rendelkeznek.

A fiatal lány bírói kérdésre elmondta, beismeri a cselekményt, így a bíróság meghozta az ítéletét, és bűnösnek mondta ki a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettében. Az ügyészi indítványnak megfelelően két év fiatalkorúak börtönében töltött szabadságvesztésre ítélte, melyet öt év próbaidőre felfüggesztett. Emellett a próbaidő alatt pártfogó fogja felügyelni a lányt, akinek a több mint 400 ezer forintnyi bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.

Nem lehet megoldás az erőszak

A bíró indoklásában kifejtette, az enyhítő körülményeknek az ügyben túlsúlya van, az ügyészség pedig azért tett enyhe indítványt, mert figyelemmel kísérte a lány kihallgatását. Azonban egyetértett a sértetti állásponttal is: mindez nem történt volna meg, ha a kést ragadó lány nem provokálja a helyzetet.

A bíró szerint a közösségi médiának hatalmas veszélye, hogy a fiatalok a digitális térben élik az életüket. Figyelik, ki kedveli őket, és az alapján lesz valaki barát vagy ellenség. Mindez elmehet odáig, hogy összevesznek, haragos kapcsolat alakul ki, és annyira elfajulhat, hogy egy rendezett családi körülmények között élő lány kést ragadhat.

Hangsúlyozta, nem lehet a konfliktusok megoldása az erőszak. Ahogy értelmezhetetlen az is, hogy egy fiatal kislány fegyverrel akarja levezetni haragját.

A bíró azonban figyelembe vette, hogy a történtek megviselték a vádlottat, valamint azt, hogy a helyszínen maradt, és sem ő, sem a barátai nem próbálták meg szépíteni a történteket.

Emlékeztette rá a fiatal lányt, öt év hosszú idő. Amennyiben ezalatt hasonlóan erőszakos cselekményt hajt végre, végrehajtandó szabadságvesztéssel fog járni.

A felmerült szövődménnyel, vagyis a védelem által az ülésen említett légzési nehézséggel kapcsolatban azért zárta le az ügyet, mert álláspontja szerint ha a probléma valós lenne, rendelkeznének orvosi dokumentumokkal, emellett az igazságügyi orvosszakértő korábban már lezárta a kérdéskört.

Az ítélet jogerős.

