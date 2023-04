Péntek délután landolt Ferihegyen a debreceni csalókirálynő gépe, aki azóta megkezdte börtönbüntetése letöltését – adta hírül kedden reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája.

Ahogy a Haon is megírta, a 43 éves D. Andreát a Dominikai Köztársaságban fogták el 2023. március 26-án, hazánkban pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítélték.

Mint a police.hu-n olvasható, a 2000-es években különböző csalások révén több száz millió forintra szert tevő D. Andrea Európa egyik legkeresettebb bűnözőjévé vált, miután 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt. A különböző ügyeiben az ítéleteket is távollétében hozták meg vele szemben. Nemcsak a hazai körözési toplistán szerepelt, hanem az EU Most Wanted oldalán is előkelő helyet foglalt el.