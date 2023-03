A mellkasához kapott, majd összeesett egy 50 év körüli férfi Debrecen egyik forgalmas utcáján vasárnap délelőtt

– számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala. A vele sétáló kollégája azonnal hívta a mentőket, miközben egy szabadnapos orvos is a beteg segítségére sietett, és rögtön megvizsgálta. A férfi ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal megkezdték az újraélesztését. A Debreceni Mentésirányítás riasztotta a legközelebbi mentőegységeket, illetve a közelben levő OMSZ Ügyeleti Szolgálat kocsiját is, akik perceken belül helyszínre értek, és emelt szinten folytatták az ellátást. Hamarosan egy szabadnapos mentődolgozó is csatlakozott az életmentéshez, aki a hatalmas szirénázást hallva sietett gyalogosan a helyszínre.