Pontosan hét évvel ezelőtt, február 27-én 21 óra 30 perc körüli időben egy külföldi honosságú járműszerelvény haladt a Debrecen felől Berettyóújfalu irányába a 47-es számú főúton, amikor a 32-es kilométerszelvénynél a pótkocsi hátsó kereke levált a tengelyről, és nekicsapódott egy Debrecen irányába tartó személygépkocsinak, melyben a DVSC-szurkolók utaztak. Négyen indultak útnak, mint már oly sokszor. A személyautó vezetője a becsapódás következtében elvesztette uralmát járműve felett, átsodródott a menetirány szerinti bal oldalba, és frontálisan ütközött egy kamionnal.

Az ütközés következtében egy 28 éves, egy 25 éves és egy 23 éves férfi a helyszínen életét vesztette, míg egy 28 éves férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.

A szurkolók Békéscsabáról, kézilabdameccsről tartottak hazafelé, de csak egyikük élte túl a balesetet. Hét évvel később megosztotta gondolatait a Haonnal.

Igaz barátokat vesztettem el, a sebeket magamon hordom életem végéig, nincs nap, hogy ne gondoljak a tragédiára

– fogalmazott Pikó Tamás, aki gyászol minden évben. Hozzátette: ahogyan közeledik a baleset évfordulója, mindig fájdalmas, rossz érzés keríti hatalmába.

Jogerősen is bűnös a lengyel kamionsofőr

Az eset az egész országot megrázta, jótékonysági licit is kezdődött a baleset után néhány héttel, melynek a befolyt összegét a február 27-iki tragédia áldozatainak családja, illetve a balesetet túlélő Pikó Tamás kapta meg.

Ahogy portálunk is hírt adott róla, 2017 decemberében jogerősen is 3 év fogházbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a lengyel kamionsofőrt, akinek a járművéről elszabadult pótkerék három ember halálát okozta a 47-es számú főúton 2016 februárjában. A bíróság a vádlottat kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek és 5 évre a járművezetéstől is eltiltotta. Cz. R.-nek az 5,7 millió forintos bűnügyi költségből 1,9 millió forintot kellett kifizetnie, a fennmaradó rész – több mint 3 milliós tolmácsdíjjal – az állam terhén maradt.

