Egy akácfa egyik ága hasadt le Debrecenben, a Hadházi úton hétfőn, a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrával avatkoztak be, közölte ügyeleti összefoglalójában a megyei katasztrófavédelem. Az Álmos utcában is faág miatt riasztották a debreceni tűzoltókat, az ág a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A Keresszegi utcában pedig garázsra és kerítésre dőlt egy nagy fa, melyet szintén a megyeszékhely hivatásos tűzoltói távolítottak el. A Szabó Lőrinc utcában egy öt méter magas ág repedt meg, kihúzós létrán keresztül sikerült a tűzoltóknak levágni. A Böszörményi úton egy fűzfa törzse repedt meg középen, a közlekedésre veszélyt jelentett, ezért azt is kivágták a tűzoltók. Egy harminc méter magas fa dőlt egy épület tetejére a Faraktár utcában, emiatt vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók. Végül Debrecenben, a Kálmáncsehi utcába riasztották fa miatt a tűzoltókat, ott is egy lehasadt ág okozott gondot, mely fennakadt a magasban.

A templomtorony bádogburkolata lazult meg Sápon, a Torony utcában, emiatt vonultak a püspökladányi hivatásos tűzoltók hétfőn. A tűzoltók mentőkötél biztosításával eltávolították a meglazult részeket.

Hétfőn Debrecenben három helyszínen is gázvezeték miatt riasztották a tűzoltókat. Először vonultak a Vulkán és a Balásházy János utca kereszteződésébe. Ott egy erőgép vágott el véletlenül egy vezetéket. A tűzoltók biztosították a területet, és két lakóházat áramtalanítottak a vezeték közelében.

A Kishegyesi útra is emiatt vonultak a tűzoltók. Az egységek egy sérült gázvezeték közelében biztosították a területet, a rendőrség pedig lezárta az út egy részét.

Egy személygépkocsi ütközött gázórának a debreceni Barta János utcában. Az esethez a hajdúböszörményi hivatásos és a debreceni önkéntes tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták a járművet és biztosították a területet, amíg a gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást.

Rendőrség: öt tettenérés

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, amelyek közül egy súlyos és kettő könnyű sérüléssel végződött, áll a police.hu-n.

A szolgálatot ellátó állomány nyolc személyt fogott el, közülük öt főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, három személyt pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök három személyt állítottak elő, ebből két főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés kilenc esetben történt.