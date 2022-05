Az önkormányzat legutóbbi képviselő-testületi ülésén tartott beszámolót a járás előző évi közbiztonsági adatairól Vincze István rendőr ezredes.

– A pandémia alatt sok olyan feladatot kaptunk, amely számunkra is újdonságként szolgált. Ezek között szerepelt a veszélyhelyzet idején hozott korlátozások betartásának ellenőrzése és szankcionálása is. Mindezek mellett pedig ugyanúgy elláttuk a többi alapfeladatunkat is, valamint folyamatosan zajlanak a mélységi migrációs ellenőrzések, rendőreink szolgálatot teljesítenek a déli határon és annak a túloldalán is – kezdte értékelőjét a Hajdúnánási Rendőrkapitányság vezetője.

Nincs szervezett bűnözés

Tavaly összesen 4870 hatósági házi karanténban lévő személy volt a Hajdúnánási járásban, akiknek napi szintű ellenőrzését látták el. 298 alkalommal kellett szankciót alkalmazniuk többek között a maszkhasználat és az üzletekre vonatkozó korlátozások megsértése miatt. – Az illetékességi területünkre jellemző, 12 éve tartó bűncselekményszám-csökkenés tendenciája 2021-ben sem tört meg. Immár negyedik éve 400 alatt vannak a bűncselekmények, s ez a szám 2020 óta nem haladja meg a 200-at Hajdúnánáson – tudtuk meg Vincze Istvántól. – A számadatokból látható, hogy a testi sértések és garázdaságok is visszaszorulóban vannak. Három éve még 60 ilyen bűncselekmény volt Hajdúnánáson, ez tavaly már 20 alá csökkent. Ugyanez a tendencia állapítható meg a vagyon elleni bűncselekmények esetében is. A nyomozáseredményességi mutatónk továbbra is 90 százalék feletti, ami országosan is kiemelkedő – hangsúlyozta a kapitányságvezető.

Terjedő internetes csalások

A beszámoló szerint a rend­őrkapitányság illetékességi területén továbbra sem jelent meg a szervezett bűnözés, valamint új, egyedi elkövetési módszerek sem. Az informatika fejlődésével továbbra is gyakoriak a különböző közösségi portálokon, online piactereken elkövetett csalások, és az elektronikus piactereken történő üzletkötés térnyerése révén gyakrabban válhatnak az óvatlan szereplők áldozattá. Ennek megelőzése nagyobb és hatékonyabb médianyilvánossággal és a felelős internethasználat szélesebb körű elterjedésével lehetséges.

– Közlekedésbiztonsági szempontból is egy javuló év volt az előző. Olyan alacsony számú baleset volt az illetékességi területünkhöz tartozó úthálózatokon, ami még nem fordult elő az elmúlt 12 évben. Hajdúnánáson hárommal kevesebben szenvedtek halálos közlekedési balesetet tavaly, mint 2020-ban – értékelt a rendőr ezredes, aki hozzátette: visszaszorulóban vannak az ittas vezetők által okozott balesetek, és az ittas vezetők száma is. Tavaly mindössze egy alkalommal okozott balesetet ittas sofőr. – A gyalogosok és kerékpárosok balesetben való érintettsége is csökkenő tendenciát mutat. Egyetlenegy kerékpáros okozott személyi sérüléssel járó balesetet az előző év során – tette hozzá. A Hajdúnánási Rendőrkapitányság rendőrei 2021-ben 195 személyt fogtak el, ebből 134 főt bűncselekmény elkövetése, 32 főt körözés alapján és 29 főt egyéb ok miatt. Alkoholszondás ellenőrzést 6352 alkalommal tartottak, amelyekből 62 esetben mutatott pozitív értéket a berendezés.

– Ezek az adatok megmutatják nekünk, hogy mik lesznek a prioritások a közlekedésbiztonságban. Továbbra is a forgalomban elkövetett szabálysértésekkel szemben kell hatékonyan fellépnünk. Erre megvannak a megfelelő eszközeink, mint például fedélzeti kamerák a szolgálati autókban – mutatott rá Vincze István.

Bekecs Sándor